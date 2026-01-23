Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid–RCD Mallorca

El RCD Mallorca afronta este fin de semana uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada: visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, un estadio donde el conjunto rojiblanco se muestra casi intratable. Pese a la dificultad del reto, los bermellones confían en prolongar las buenas sensaciones tras su último triunfo liguero.

En Son Bibiloni, la trabajada victoria ante el Athletic Club ha tenido un efecto reconfortante. Los tres puntos, los primeros de 2026, han servido para calmar el ambiente y devolver la confianza al grupo después de un inicio de año claramente decepcionante.

De cara al duelo ante los de Diego Pablo Simeone, Jagoba Arrasate volverá a tener problemas en la línea defensiva. Kumbulla y Lato, titulares en el último partido, tienen complicado llegar a la cita de Madrid. Especialmente el caso del lateral valenciano, prácticamente descartado. La posible ausencia del central albanés obligaría a forzar con Raíllo, aún sin estar al cien por cien, o a apostar por David López.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega al encuentro tras empatar ante el Galatasaray en la Liga de Campeones. Cuarto clasificado en LaLiga, el conjunto colchonero necesita sumar de tres en tres si quiere mantenerse en la pelea por el título.

El partido, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, se disputará este domingo 25, a partir de las 14.00 horas, y podrá verse por televisión a través de Movistar.