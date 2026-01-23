El Fenerbahçe se mueve por Muriqi y enviará emisarios a Mallorca

El Fenerbahçe no pierde la esperanza de recuperar a Vedat Muriqi. El delantero del RCD Mallorca, segundo máximo goleador en Primera División con 14 goles, solo por detrás de Kylian Mbappé, se puede convertir en uno de los nombres propios del mercado de invierno. Con pasado en el conjunto en el que milita el mallorquín Marco Asensio, el atacante kosovar vuelve a situarse en la órbita de uno de los grandes clubes del país.

Según informa el medio Yeni Akit Gazetesi, dos representantes del Fenerbahçe, Ertan Torunoğulları y Devin Özek, viajarán a Mallorca para reunirse con el club y trasladar una oferta por Vedat Muriqi, que rondaría los 12 millones de euros, más variables.

El RCD Mallorca, sin embargo, no contempla la venta de una de sus principales estrellas en una temporada complicada, en la que Muriqi es uno de los futbolistas con mayor rendimiento y un pilar del equipo en la lucha por la permanencia.

El delantero siempre ha dejado claro lo a gusto que se siente en la isla y que incluso retirarse en Mallorca es una opción para el futuro. Cuestionado recientemente sobre su situación, Muriqi afirmó: «Hablé hace dos días con Pablo Ortells y le dije que está en sus manos».

El kosovar afirmó que el director deportivo le transmitió su postura: «Me dijo que no, que me va a seguir manteniendo aquí».

«Yo no puedo hablar porque renové el contrato, quería asegurar aquí mi vida. Si ven que el club se puede salvar con el dinero que saquen por venderme, no puedo decir nada. Y si quieren seguir conmigo, encantadísimo», añadió.

Así, salvo una oferta fuera de mercado, algo que no se espera, no parece que el futuro de Vedat Muriqi en el Mallorca, sobre el que se sustenta gran parte de las opciones de permanencia del equipo, corra peligro, aunque hasta final de mercado todo puede pasar.