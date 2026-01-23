Más de 50 años abonados al Mallorca: “Toda la vida he llevado los colores rojo y negro”

El Real Mallorca homenajeó este jueves a sus abonados más fieles, aquellos que llevan más de cincuenta años ligados al club. Un acto cargado de emoción en el que afloraron recuerdos de ascensos, derrotas y una vida entera teñida de rojo y negro.

Fueron 150 los socios que acudieron al Trui Teatre y describieron su sentimiento con palabras que se repitieron una y otra vez: “orgullo y emoción”. Todos, algunos más y otros menos, han vivido los momentos más bajos y también los más altos del club bermellón.

Gabriel Frontera, uno de los 150 aficionados homenajeados por el Mallora en el Trui Teatre. / M.CH.

Gabriel Frontera, de 72 años, resumió lo que muchos sienten: “Se puede decir que desde los diez años soy seguidor del Mallorca. En cuanto a años siendo socio… no lo recuerdo, pero toda la vida he llevado los colores rojo y negro”. Su mejor recuerdo, curiosamente, ocurrió lejos del estadio. “Fue el partido contra el Espanyol que nos hizo ascender a Primera en 1989. Estaba en Cerdeña con amigos escuchando la radio… y en un momento sonó ‘¡goooool!’. Fue muy emocionante a pesar de no estar allí”, relató.

Otros, como Tomeu Oliver, no se quedan con un solo partido, sino con todos los ascensos y lo que significaron para los aficionados: “Me hice socio a principios de los años cincuenta y es muy bonito que nos reconozcan así”, confesó tras setenta años siendo abonado.

Toni Torrens posa con su carnet de la temporada 1974/75 / M.CH.

Las victorias siempre ocupan un lugar en la memoria de los mallorquinistas, pero las derrotas también. Toni Torrens, socio desde la temporada 1974/75, recuerda con cariño la final de Copa del Rey perdida ante el Atlético de Madrid en 1991: “Nací a dos calles del Lluís Sitjar. Iba a ver los entrenos, no faltaba a un partido… Mis hijas también son socias. Hice barco Palma-Valencia, luego carretera a Madrid, 362 kilómetros… siempre me acordaré. Vino con nosotros Tolo Güell, entre muchos otros”.

Diploma, medalla y pin entregado a cada abonado homenajeado. / M.CH.

Solo algunos de los muchos que, emocionados, vieron cómo el club de sus vidas les dedicó una tarde para homenajearles y recordar que su amor por el Mallorca no se olvida.