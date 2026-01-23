Fútbol.
Más de 50 años abonados al Mallorca: “Toda la vida he llevado los colores rojo y negro”
Gabriel Frontera, socio desde los diez años, recuerda el ascenso a Primera División en 1989 y como el club bermellón le ha acompañado durante toda su vida, un sentimiento compartido por muchos
El Real Mallorca homenajeó este jueves a sus abonados más fieles, aquellos que llevan más de cincuenta años ligados al club. Un acto cargado de emoción en el que afloraron recuerdos de ascensos, derrotas y una vida entera teñida de rojo y negro.
Fueron 150 los socios que acudieron al Trui Teatre y describieron su sentimiento con palabras que se repitieron una y otra vez: “orgullo y emoción”. Todos, algunos más y otros menos, han vivido los momentos más bajos y también los más altos del club bermellón.
Gabriel Frontera, de 72 años, resumió lo que muchos sienten: “Se puede decir que desde los diez años soy seguidor del Mallorca. En cuanto a años siendo socio… no lo recuerdo, pero toda la vida he llevado los colores rojo y negro”. Su mejor recuerdo, curiosamente, ocurrió lejos del estadio. “Fue el partido contra el Espanyol que nos hizo ascender a Primera en 1989. Estaba en Cerdeña con amigos escuchando la radio… y en un momento sonó ‘¡goooool!’. Fue muy emocionante a pesar de no estar allí”, relató.
Otros, como Tomeu Oliver, no se quedan con un solo partido, sino con todos los ascensos y lo que significaron para los aficionados: “Me hice socio a principios de los años cincuenta y es muy bonito que nos reconozcan así”, confesó tras setenta años siendo abonado.
Las victorias siempre ocupan un lugar en la memoria de los mallorquinistas, pero las derrotas también. Toni Torrens, socio desde la temporada 1974/75, recuerda con cariño la final de Copa del Rey perdida ante el Atlético de Madrid en 1991: “Nací a dos calles del Lluís Sitjar. Iba a ver los entrenos, no faltaba a un partido… Mis hijas también son socias. Hice barco Palma-Valencia, luego carretera a Madrid, 362 kilómetros… siempre me acordaré. Vino con nosotros Tolo Güell, entre muchos otros”.
Solo algunos de los muchos que, emocionados, vieron cómo el club de sus vidas les dedicó una tarde para homenajearles y recordar que su amor por el Mallorca no se olvida.
