El Mallorca va con todo a por Cyril Ngonge para reforzar el ataque

El Mallorca está apretando para lograr la cesión del extremo belga Cyril Ngonge. De 25 años y una vez internacional con Bélgica, los focos apuntan al atacante que es propiedad del Nápoles y que está cedido en el Torino italiano, según informa el periodista especializado Matteo Moretto.

Es el perfil por el que apuesta la dirección deportiva de los bermellones, que son conscientes de que se quedan sin tiempo, a poco más de una semana para el cierre del mercado, y su lista de prioridades se va reduciendo. La polivalencia del futbolista, zurdo cerrado y que saca su mejor versión actuando por la derecha, aunque puede actuar en otras zonas ofensivas, convence a Pablo Ortells. Además, sería un futbolista que, más allá de la adaptación, podría jugar nada más llegar porque ha gozado de muchos minutos este curso.

Ngonge celebra un gol con el Torino. / @cyril.ngonge

Ngonge ha disputado diecinueve partidos en la Serie A este curso, en los que ha anotado un gol y ha repartido una asistencia, un balance decepcionante para los turineses, que tenían muchas expectativas con este jugador cuando en julio pagaron un millón de euros por su préstamo. Y ahí entra en juego el club bermellón, que sabe que el Torino está dispuesto a interrumpir esta cesión para que recale en Son Moix hasta el 30 de junio por un precio asequible. Además, su salario tampoco es desorbitado -unos dos millones de euros- para las posibilidades de los de Son Moix.

El Nápoles pagó la friolera de veinte millones hace apenas un año al Hellas Verona después de que Ngonge, que marcó 11 goles en 33 partidos de la Serie A, deslumbrara por su verticalidad, llegada y capacidad para generar peligro. Sin embargo, jamás pudo alcanzar el rendimiento esperado en un equipo de tanta exigencia y diseñado para ganar títulos -tres goles y una asistencia en 35 partidos-. Formado en el Brujas, y tras haber brillado en el Waaljwijk y Groningen -once goles- de Países Bajos, siendo una estrella de la Eredivise, su carrera no está gozando de la evolución esperada en Italia y por eso vería con buenos ojos probar fortuna en España.

Hasta el momento, el Mallorca solo se ha reforzado con Justin Kalumba, procedente del Angers francés, y que representa una apuesta de futuro más que para ayudar a los de Arrasate este mismo curso.