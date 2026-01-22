Golpe al Mallorca: Omar Mascarell, con opciones de salir este enero

Omar Mascarell tiene opciones de abandonar el Mallorca este enero. El centrocampista tinerfeño, que finaliza contrato el próximo mes de junio, maneja una suculenta propuesta de un club extranjero no europeo, que estaría dispuesto a pagar traspaso, para incorporarlo en este mercado a sus filas, tal y como informa RadioMarca Baleares y ha podido confirmar este diario.

El internacional con Guinea Ecuatorial vería triplicado el salario que percibe en Son Moix en un contrato de tres años, un detalle muy importante para un futbolista de 32 años y que quiere tener atado su futuro. Mascarell, que se ha convertido en indiscutible para Jagoba Arrasate, está decepcionado con el Mallorca, que hasta ahora no le había presentado una oferta formal para renovar a pesar de que desde el 1 de enero es libre de negociar con otros clubes.

El pivote siempre ha priorizado su continuidad en la isla, pero está molesto con que la dirección deportiva de Pablo Ortells no le haya adelantado sus intenciones. Por eso el jugador ve con buenos ojos la propuesta del club sudamericano, que solo contempla incorporarle ahora y no en verano, un detalle que obliga tomar decisiones de inmediato. En el caso de que el Mallorca rechazara la propuesta, no ha trascendido la cuantía, el futbolista abandonaría el club sin dejar ningún euro en sus arcas y dejaría a Omar sin haber aprovechado la propuesta que le ha llegado desde la otra parte del Atlántico.