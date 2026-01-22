Directo | Arrancan los actos del 110 aniversario del Real Mallorca

Entre los primeros actos destacados del 110 aniversario del Real Mallorca, este 22 de enero se celebrará un evento especial dedicado a los abonados que acumulan más de 50 años de vinculación con el club. Los abonados con medio siglo de historia dedicada al Mallorca, es decir desde 1975 o anterior, recibirán un merecido homenaje, además de hacérseles entrega de un diploma y un obsequio exclusivo de manos del propio presidente, Andy Kohlberg.

Unos días después, el 26 de enero, será el turno de los 1.024 abonados con más de 25 años, quienes recibirán una insignia de plata y un diploma.

La entrega del obsequio y el diploma por el 25 y 50 aniversario de los abonados se celebrará por separado en esta primera ocasión, debido al gran número de abonados que superan los 25 años de fidelidad al club. A partir de la próxima temporada será un evento conjunto celebrado en el mismo Estadi Mallorca Son Moix.

El 27 de enero, se conmemorará además el 10º aniversario de la propiedad, en un evento que subrayará la estabilidad y el crecimiento del proyecto deportivo e institucional.