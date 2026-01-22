El más díficil todavía para el Mallorca

El Mallorca necesita encadenar resultados positivos para ganar regularidad y no seguir instalado en la incertidumbre jornada tras jornada de poder caer en el descenso. Una tarea que, precisamente este fin de semana, será especialmente complicada. Los bermellones, impulsados anímicamente tras la victoria frente al Athletic en Son Moix, visitan este domingo al mejor local de la Liga, el Atlético de Madrid.

El conjunto colchonero ha convertido el Metropolitano en un fortín casi inexpugnable. Suma 28 puntos en su feudo, donde ha ganado todos sus encuentros salvo el empate ante el Elche (1-1) en la segunda jornada del campeonato. Además, no conoce la derrota en casa desde el 2 de abril de 2025, cuando cayó por la mínima ante el Barcelona en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. En el último año natural, tan solo ha perdido dos partidos en su estadio, ambos frente al conjunto azulgrana, y ha cedido otros dos empates, cifras que reflejan la enorme dificultad del reto que afronta el Mallorca.

Por la otra parte, los de Arrasate todavía no han logrado encadenar dos victorias en lo que va de curso y se sitúan como el quinto peor visitante del campeonato, únicamente por delante de Oviedo, Elche, Alavés y Osasuna. De los 21 puntos que ha sumado hasta ahora el conjunto balear, solo cinco han llegado a domicilio, fruto de la victoria ante el Sevilla (1-3) y los empates frente a Oviedo (0-0) y Valencia (1-1).

El propio técnico de Berriatua ha reconocido en más de una ocasión que uno de los debes del equipo pasa por mejorar las prestaciones lejos de Son Moix, un problema que viene sucediendo desde la segunda vuelta de la pasada campaña. En la primera, de los 30 puntos que sumó el Mallorca, 15 llegaron lejos de casa. En la segunda, sin embargo, esa cifra se redujo de forma notable hasta quedarse en solo seis. Para revertir esta dinámica, los bermellones tratarán de doblegar a un rival que es prácticamente intocable cuando juega en su campo.

La última victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid como visitante data del 4 de diciembre de 2021. Aquel día, el equipo dirigido Luis García Plaza remontó el tanto inicial de Cunha con goles de Franco Russo y Take Kubo (1-2).