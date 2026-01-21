Los estudiantes de grados sanitarios del Centro Universitario Beato Luis Belda harán prácticas en el Mallorca

Los estudiantes de grados sanitarios del Centro Universitario Beato Luis Belda, que abrirá sus puertas el próximo septiembre, harán prácticas en el Real Mallorca. Ambas entidades han alcanzado un acuerdo de colaboración estratégica que les unirá hasta junio de 2028, con el objetivo de fomentar el deporte, la formación académica y la empleabilidad de los alumnos en un entorno de alto rendimiento profesional.

El acuerdo tiene un fuerte componente formativo. Los estudiantes del Centro Universitario Beato Luis Belda podrán realizar prácticas académicas en las instalaciones del club, como el estadio, la ciudad deportiva o la RCD Mallorca Sport Clinic -espacio para mejor el rendimiento deportivo y recuperarse de una lesión-, integrándose en el día a día de una entidad de Primera División en LaLiga y adquiriendo experiencia profesional de alto nivel.

Titulaciones y presencia de marca

Este centro, adscrito a la Universidad CEU San Pablo, ofrece grados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

Asimismo, representantes del Centro Universitario Beato Luis Belda participarán en el RCD Mallorca Business Club, con la posibilidad de desarrollar ponencias y actividades vinculadas al ámbito educativo, fortaleciendo el intercambio de conocimiento entre el mundo académico y el deportivo.

De cara al medio plazo, el acuerdo abre también la puerta al desarrollo de titulaciones conjuntas entre ambas entidades, reforzando el compromiso compartido con la innovación educativa y la formación especializada.

Este acuerdo convierte al Centro Universitario Beato Luis Belda en un socio estratégico del club, con una destacada presencia de su marca en diversos activos publicitarios. Entre ellos, la marca CEU lucirá en el frontal de la camiseta de entrenamiento de los equipos de fútbol base del club, incluido el equipo femenino, así como el nombre del campo 5 de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, que es donde se disputan todos los partidos de las categorías inferiores del Mallorca. Además, la colaboración contempla presencia en soportes audiovisuales como videomarcadores, LED perimetral del terreno de juego y pantallas de las zonas de hospitality del Estadi Mallorca Son Moix.

Ambas instituciones organizarán de manera conjunta torneos de fútbol y pondrán las instalaciones deportivas del club a disposición de los alumnos del CEU, fomentando así la práctica deportiva y los valores asociados al deporte.

Formación, talento y valores

En palabras de Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, “este acuerdo con el Centro Universitario Beato Luis Belda representa una alianza estratégica que va mucho más allá del patrocinio. Compartimos una visión común basada en la formación, el talento y los valores, y creemos firmemente que esta colaboración aportará grandes oportunidades a los estudiantes, al club y al conjunto de la sociedad mallorquina y balear”.

Andy Kohlberg y Javier Tello se estrechan la mano. / RCDM

Por su parte, Javier Tello, director general de Fundación Universitaria San Pablo CEU, de la que depende el centro universitario balear, ha manifestado que “el acuerdo con el Mallorca permitirá a los alumnos poner en práctica sus conocimientos en un ámbito deportivo profesional y exigente, que beneficiará de la mejor manera su preparación para el mundo laboral”.

Con esta alianza, el Real Mallorca y el Centro Universitario Beato Luis Belda consolidan una relación basada en valores comunes como la excelencia, la formación integral y el impulso del talento joven, sentando las bases de una colaboración sólida y de largo recorrido.