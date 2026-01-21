Dani Rodríguez rompe con el Getafe y ficha por el Leganés de Segunda

Dani Rodríguez finalmente jugará en Segunda División. El atacante gallego se ha cansado de esperar al Getafe, con el que tenía un acuerdo a expensas de que LaLiga le aprobara el limite salarial, y ha tenido que bajar un escalón para finalizar la temporada sobre el césped. El Leganés, a pesar de que el Levante y Rayo Vallecano de Primera también se habían interesado por sus servicios, al igual que otros clubes de la Superliga griega, será el destino final del exjugador del Mallorca. De hecho, el conjunto pepinero ya lo ha anunciado a través de las redes sociales, con un guiño a su apodo de 'tigre'.

El de Betanzos, que renunció a gran parte del sueldo que debía percibir hasta junio de 2026 para quedarse libre de Son Moix, llega a un equipo que está decepcionando en Segunda División.

Diseñado para luchar por el ascenso a Primera, el conjunto que dirige Igo Oca -sustituto del despedido Paco López-, solo está tres puntos por encima del descenso y a nueve del play-off. El club madrileño ha desvelado que lucirá el dorsal nueve en su camiseta y será presentado este viernes a las 13 horas en Butarque.

Dani Rodríguez, después de siete temporadas y media como bermellón, en las que ha sido uno de los grandes protagonistas de sus éxitos, con dos ascensos a Primera y siendo el autor del gol en la final de la Copa del Rey de 2024, volverá a jugar a fútbol profesional después del castigo de Jagoba Arrasate por hacer públicos dos comunicados cargando contra él al no jugar en el Bernabéu en un partido frente al Real Madrid. 'El Tigre de Betanzos' cerró su etapa como bermellón con 282 partidos oficiales, en los que marcó 32 goles y repartió 39 asistencias.