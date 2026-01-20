La primera gran tarde de Leo Román con el Mallorca

La victoria del Mallorca ante el Athletic Club tiene varios nombres propios, principalmente, el de Vedat Muriqi con su hat-trick. Pero los tres puntos no se hubieran quedado el pasado sábado en Son Moix sin la figura de Leo Román, que cuajó su mejor actuación hasta la fecha en esta temporada. Fueron varias las intervenciones de mérito que realizó el guardameta, que a pesar de encajar dos goles fue el mejor de los bermellones junto al delantero kosovar.

El portero ibicenco tuvo que hacer hasta nueve paradas ante el conjunto bilbaíno. Y de esas nueve, hubo cuatro que fueron de valor gol. La primera de ellas fue a Unai Gómez después de un balón muy peligroso que perdió Kumbulla ante Guruzeta, con una posible falta muy protestada por los de Arrasate pero que el árbitro no señaló. El delantero del Athletic lo aprovechó para dejar solo a su compañero ante el pitiuso, que sacó un pie salvador para evitar el 1-2, el cual habría supuesto un mazazo para el Mallorca.

La segunda intervención de mérito, que impidió también el 1-2, fue a un remate a bocajarro de Guruzeta. Yuri puso un centro desde la izquierda que botó en el área sin que nadie lo despejara y el punta remató solo en el área pequeña con todo a favor, pero Leo Román volvió a salvar los muebles con una gran parada.

Ya en la segunda parte, con el 3-2 en el marcador, llegaron las dos más celebradas. Primero, en un remate de cabeza de Vivian tras una prolongación, con varios jugadores tapándole la visión, estuvo rápido para llegar al balón y mantener la ventaja. Y en una de las últimas del partido, sacó una mano prodigiosa a un zurdazo de Iñaki Williams que se colaba por la escuadra, una intervención que levantó a Son Moix y provocó que la grada coreara su nombre.

Con estas cuatro paradas salvadoras, Leo Román demostró los motivos por los que el club confío en él este verano para defender la portería bermellona. El ibicenco venía dando una de cal y otra de arena durante gran parte del curso. Habían sido varios ya los encuentros en los que el arquero había salvado a su equipo de una derrota con grandes intervenciones: Atlético de Madrid (1-1), Levante (1-1) o Valencia (1-1). Pero también había salido señalado en algunos otros, como ante el Espanyol (3-2) y, especialmente, contra el Girona (1-2), en el que salió en la foto de los dos goles que recibió el Mallorca.

La actuación ante el Athletic debe marcar un punto de inflexión. No solo por el nivel mostrado, sino porque evidencia que su crecimiento pasa por ganar confianza y, sobre todo, regularidad. La temporada pasada ya dejó actuaciones de alto nivel ante Barcelona y Real Madrid, pero la titularidad de Greif, elegido por Arrasate como primer portero, le impidió tener continuidad. Con ambos contratos finalizando en 2026, el club optó por Leo Román como una apuesta de presente y de futuro.

En ese contexto se entienden también las palabras de Luis de la Fuente en los últimos meses. El seleccionador lo definió como “un grandísimo portero de futuro”, aseguró que aparece “jornada tras jornada en todas las prelistas” y lo situó entre los futuribles del combinado nacional. Condiciones no le faltan. Si logra consolidar este nivel y sostenerlo en el tiempo, tiene margen para convertirse en uno de los mejores porteros del Mallorca en la historia reciente del club e, incluso, aspirar a una llamada de la selección española.