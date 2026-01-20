Muere Lucien Muller, entrenador del Real Mallorca en el ascenso de 1983

Lucien Muller, quien fuera entrenador del Real Mallorca en dos etapas y el técnico del ascenso en la temporada 1982-83, ha fallecido. Así lo ha comunicado este martes el Reims, club francés en el que jugó en los años 60. Internacional por Francia, fue también futbolista del Real Madrid y del Barça.

Lucien Muller-Schmidt, nacido el 3 de septiembre de 1934 en Bischwiller (Francia), ha fallecido este martes, según ha comunicado el presidente Jean-Pierre Caillot en la página web del Reims: «Con profunda emoción he conocido el fallecimiento de Lucien Muller, una leyenda del club».

Muller fue un centrocampista destacado en los años 50 y 60. Comenzó su carrera profesional en el RC Strasbourg (1953-1957), pasó por el Toulouse FC (1957-1959) y brilló en el Stade de Reims (1959-1962 y 1968-1970), con el que ganó dos ligas francesas. Entre medias, jugó en el Real Madrid (1962-1965, con tres Ligas y finalista de la Copa de Europa en 1964) y en el Barcelona (1965-1968, con una Copa de Ferias y una Copa del Generalísimo). En total, disputó más de 400 partidos y marcó 65 goles. Fue internacional con Francia en 16 ocasiones entre 1959 y 1966, participando en el Mundial de 1966.

Tras retirarse en 1970, Muller inició su etapa como técnico en el CD Castellón (1970-1974). Dirigió otros equipos españoles, como el Burgos CF (en varios periodos entre 1975 y 1981, logrando ascensos), el Real Zaragoza (1976-1977) o el FC Barcelona (1978-1979, donde llevó al equipo a la final de la Recopa de Europa). También entrenó al AS Monaco (1983-1986), con el que ganó la Copa de Francia de 1985.

Ascenso en su segundo año en Mallorca

Su paso por el Real Mallorca quedó marcado en la historia del club por el ascenso logrado en la campaña 1982-83. Muller aterrizó en la isla en la temporada 81-82 para sustituir a Antonio Oviedo, técnico del ascenso a Segunda y que dirigió a los bermellones 16 partidos. Juancho Forneris se sentó en el banquillo en la jornada 17 y el entrenador francés debutó en la 18, con un triunfo por la mínima ante el Atlético Madrileño (1-0). En aquella plantilla estaban Tirapu, Sahuquillo, Gallardo, Toño, Almenara, Delgado, Orellana, Jordi Morey, Kustudic o Rolando Ramón Barrera, entre otros. Muller dirigió 22 partidos (10 victorias, 6 empates) y el equipo acabó sexto.

Lucien Muller y Serrar Ferrer, días después de llegar el francés a Mallorca / Diario de Mallorca

El técnico francés inició la temporada 82-83, con una plantilla en la que siguieron bastantes jugadores y se incorporaron futbolistas como Zuviría (Barça), Sabido (Real Madrid), Melchor y López (Betis). Kustudic salió del equipo tras 9 partidos y llegó el delantero paraguayo Nichiporuk. Muller hizo debutar esta temporada a un canterano de 17 años: Paquete Higuera.

El Mallorca logró el ascenso a final de temporada tras acabar tercero la Liga con 46 puntos (17 victorias —ganar daba dos puntos—, 12 empates, 9 derrotas), por detrás de Murcia (54) y Cádiz (47).

Pese al éxito, Lucien Muller no continuó en el club y la directiva presidida por Miquel Contestí —recientemente fallecido— fichó al técnico vasco Koldo Aguirre. El Mallorca descendió al final de esta campaña 83-84, en la que también pasaron por el banquillo Serra Ferrer (1 partido, como interino) y Marcel Domingo.

Regreso en Primera.. y descenso

Lucien Muller regresó al Mallorca en la temporada 1987-88, con el equipo en Primera División. Sustituyó a Serra Ferrer a falta de 13 jornadas para el final del campeonato. El técnico francés no pudo evitar el descenso de una plantilla que contaba con jugadores del nivel de Zaki, Julio Llorente, García Cortés, Luis García, Orejuela, Magdaleno, Hassan, Nadal, Higuera, Pep Bonet o Paco Bonet.

Los bermellones acabaron decimoctavos, teniendo que disputar la promoción con el Oviedo de Zubeldia, Luis Manuel, Gorriarán, Tocornal, Bango, Berto, Hicks o Carlos. Los asturianos ascendieron (2-1 en el Tartiere y 0-0 en el Lluís Sitjar).