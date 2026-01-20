Mateu Alemany negocia con el PSG por el ex mallorquinista Kang-in Lee

El Atlético de Madrid, próximo rival del Real Mallorca en Liga, quiere fichar a Kang-in Lee. Con Mateu Alemany a la cabeza, cuya mano ya se está notando en el club colchonero en este mercado invernal, con las salidas de Gallagher, Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín, los rojiblancos aprietan para hacerse con los servicios del jugador del PSG.

El club parisino pagó 22 millones al Mallorca en el verano de 2023 para incorporar al surcoreano, que se postula como el máximo candidato para reforzar la plantilla rojiblanca. El precio que ha puesto la entidad francesa por el jugador está entre los 40 y 50 millones de euros, según apunta Marca, que también informa de que el ejecutivo mallorquín estuvo el pasado viernes en París para negociar el fichaje. Alemany, ex presidente bermellón, conoce bien a Kang-in, con quien coincidió en el Valencia. De hecho, el ahora director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético fue quien renovó su contrato en el equipo che en 2018 y le pasó desde la cantera al primer equipo con solo 17 años.

El ex mallorquinista ve con buenos ojos la opción de recalar en el conjunto colchonero, que disputa este miércoles su partido de Champions League ante el Galatasaray. Fuentes de las negociaciones afirman que son optimistas de cara a la posible llegada del surcoreano al equipo de Simeone, según indica la Cadena Ser. Su llegada al Atlético no solo reforzaría al equipo en lo deportivo, sino que también tendría un claro impacto económico: en su etapa en el Mallorca era habitual ver aficionados surcoreanos en la grada y, además, se vendían muchas camisetas con su nombre, reflejo del enorme impacto mediático que tiene en su país.