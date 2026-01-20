El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic

La victoria del Mallorca ante el Athletic del pasado sábado (3-2) no estuvo exenta de polémica. El conjunto bilbaíno protestó bastante los dos penaltis que el árbitro señalo a favor de los bermellones por mano, sobre todo el segundo.

El primero viene en una jugada en la que Jan Virgili le da un gran balón al espacio a Mateo Joseph. El delantero se interna dentro del área e intenta ponérsela a Muriqi, pero el balón pega primero en Yuri y después rebota en el brazo de Vivian, que lo tenía algo despegado del cuerpo y evita que el balón llegue al kosovar. Tras cuatro minutos de revisión, Guzmán Mansilla decidió señalar la pena máxima y 'El Pirata' no marcó en el primer intento pero estuvo atento para cazar el rechace y mandar el balón a las mallas.

El segundo llega en un centro llovido desde la izquierda por parte de Toni Lato. Muriqi pugna el balón con Yuri, que eleva los brazos de manera peligrosa. El kosovar toca con la cabeza y la pelota roza ligeramente en una de las manos del defensa del Athletic. Una acción, a diferencia de la primera, que nadie protestó en Son Moix. Sin embargo, tras otra larga revisión, el colegiado volvió a pitar penalti y el '7', esta vez sí, transformó desde los once metros para poner el 3-2 y darle así la victoria al Mallorca.

Tras el encuentro, Ernesto Valverde mostró su disconformidad con las decisiones del árbitro: "Ahora no sabemos qué puede pasar en cada jugada y qué puede interpretar el árbitro. Yo tampoco tengo el reglamento en la mano y estoy mediatizado porque no soy objetivo, soy entrenador del Athletic y no veo ninguno de los dos penaltis. El entrenador del Mallorca dirá que sí. No tengo mucho más que decir". Otro de los que también se quejó fue Iñaki Williams, especialmente por el segundo penalti: "Nos sentimos perjudicados. Muriqi disputa y hace que no pueda saltar Yuri y aún así llama al VAR. No lo ha visto el árbitro en primera instancia y el VAR peca mucho de condicionar al árbitro".

Por parte del Mallorca, al contrario de lo que espetó Valverde, Arrasate fue humilde y reconoció que el colegiado les favoreció: "Los penaltis han sido decisivos, al igual que la semana pasada dije que nos habían perjudicado, hoy nos han beneficiado. Acciones accidentales donde igual hasta nadie se ha dado cuenta se están convirtiendo en determinantes y eso no es bueno para el fútbol". Muriqi también admitió que él "no pitaría penalti si no cambia tanto la trayectoria", refiriéndose a la segunda máxima. Y Darder aseguró que les habían dicho que "los 'penaltitos' no se pitarían" y que, sin embargo, "los están pitando".

El veredicto del CTA

Según el Tiempo de Revisión y en aplicación de la regla 12, que establece que "una mano es sancionable cuando el brazo se encuentra en posición antinatural, ampliando el volumen del cuerpo u ocupando un espacio que no corresponde o situándose en una postura que no es consecuencia del movimiento justificable de la acción", así como que "el contacto del balón en el brazo procedente de un rebote no inmediato puede ser infracción si la posición del brazo no se justifica por el movimiento natural del jugador", ambas decisiones fueron correctas.

En el primer penalti, la explicación que se ofrece es la siguiente: "En este caso, aunque la mano no es deliberada, se trata de una acción instintiva, el brazo está con el codo a 90 grados, separado del cuerpo, lo que constituye posición antinatural. Además, el jugador no hace nada por evitar el impacto, por lo que la mano pasa a ser punible. La llamada del VAR fue correcta y la decisión final del árbitro es adecuada".

En cuanto al segundo, el análisis se centra la lucha entre Muriqi y Yuri: "La duda inicial surge por la posible influencia de la pugna del delantero bermellón en la posición antinatural de los brazos del defensor, cuestionando si este podía justificar su postura. El árbitro no señala nada en el campo y el VAR, tras revisar la acción, invita al colegiado a acudir al monitor anticipándonos, pero solicitándole también que juzgue si la pugna previa entre ambos jugadores pudiera constituir falta del atacante. Tras la revisión, el árbitro determina que la carga del delantero no es suficiente para explicar que el defensor tenga los brazos tan altos y abiertos, y para justificar su posición antinatural. Al no existir infracción previa que justifique la acción defensiva y encontrándose el brazo completamente extendido en un gesto no propio del movimiento natural, la mano se considera punible. Por tanto, el árbitro señala penalti, decisión que el CTA avala por ajustarse técnicamente a las reglas del juego. La intervención del VAR es considerada acertada".