Fútbol | Primera División
El Barcelona-Mallorca ya tiene fecha y horario
El conjunto bermellón regresa al Spotify Camp Nou tres años después para el encuentro correspondiente a la jornada 23 del campeonato
El Mallorca visitará el Spotify Camp Nou tres años después. Debido a las obras que se han realizado y que todavía siguen transcurriendo en el estadio del Barcelona, los bermellones no acudían al feudo ubicado en el barrio de Les Corts desde el 28 de mayo del 2023. Aquel día, el cuadro balear perdió por 3-0 en un choque en el que los azulgranas ya eran campeones de Liga.
Los de Arrasate, antes del compromiso ante los de Flick, viajan a Madrid para medirse al Atlético y reciben al Sevilla. Los culés, por su parte, se enfrentan al Real Oviedo en casa y al Elche en el Martínez Valero. Y además de estos dos partidos del campeonato doméstico, tienen que afrontar sus dos últimos encuentros en la fase de liguilla de la Champions League, donde se juegan entrar en el 'top 8', y la eliminatoria de cuartos de Copa del Rey ante el Albacete del martes 3 de febrero.
El duelo liguero entre Barcelona y Mallorca se disputará el sábado 7 de febrero a las 16:15 horas. Los bermellones buscarán la victoria en un estadio en el que no son capaces de ganar desde la temporada 2007/08, con goles de Borja Valero, Webó y Dani Güiza (2-3).
