Muriqi es todo lo que te gustaría ser, por César Mateu

Nadie va a descubrir el hat-trick de Muriqi que supuso la primera victoria de 2026 del Mallorca contra el Athletic este sábado en Son Moix. Tampoco que, desde 2008, la afición bermellona no disfrutaba un triplete de uno de los suyos desde Güiza. No va de esto. Sino de todo lo que no se vio en un día inolvidable para el ‘pirata’: sus celebraciones, sus declaraciones y sus mensajes. El lado personal del delantero kosovar, que destaca incluso más que sus 14 goles en 19 partidos en Primera División esta temporada.

Cuando Muriqi marcó y celebró su tercer gol con todo el equipo, se acercó a la zona VIP, que está justo al lado del banquillo de los de Jagoba Arrasate, para fundirse en un abrazo con su mujer, Edibe. Fue su último gesto antes de regresar a su lado de campo, esperar la reanudación del colegiado y aguantar, con uñas y dientes, el triunfo.

La fiesta continuó en Son Moix

Se resistió y se ganó. Y lo primero que hizo el delantero kosovar fue ir a buscar a su hijo para celebrar, junto a sus compañeros, la victoria con la afición. Fue un protagonista inesperado que se llevó las carantoñas de jugadores como Samu Costa y Marash Kumbulla.

En ese instante, Antonio Sánchez le entregó el balón del partido para que pudiera llevárselo a casa. Muriqi fue el centro de todas las miradas y se formó un pequeño corrillo a su alrededor. Nadie quiso perder la oportunidad de estar junto a Muriqi y celebrar su primer hat-trick con el Mallorca después de casi cuatro años. La unión del vestuario encontró en él su punto de partida.

Renovar en el Mallorca

Compareció en zona mixta y, lejos de alimentar los rumores de un interés del Fenerbahçe, donde le pagarían mejor, los cerró sin pestañear: “Renové el verano pasado porque quería asegurar mi vida aquí”. Añadió que habló con Pablo Ortells, director deportivo del club, y contó que hará lo que quiera la entidad, pero que él no tiene ninguna intención en irse.

También pasó por los medios del club y dejó un mensaje más íntimo: “Este hat-trick se lo dedico a mi padre porque, si hubiera estado vivo, hubiera sido su cumpleaños. Y se lo dedico a él. Mi hijo se llama como él. Cuando yo tenía siete años, falleció”.

Y con su balón bajo el brazo, marchó a cenar con su familia a Maka Istanbul para comer un kebab y seguir manteniendo sus raíces intactas, incluso en un día de celebración.