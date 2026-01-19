Más alivio que alegría en el Mallorca

La victoria del Real Mallorca ante el Athletic (3-2) dejó más alivio que alegría: tres puntos que permiten respirar en la lucha por la permanencia, pero sin despejar las dudas sobre el juego del equipo. Hubo motivos para celebrar, desde el triplete de Muriqi hasta las paradas de Leo Román, aunque sin excesos.

Ha tocado un fin de semana tranquilo, al menos. De mirar una y otra vez los tres goles de Muriqi y las paradas de Leo Román. De sonreír al ser preguntado por el resultado del Mallorca-Athletic. De torcer ligeramente el gesto al ver el triunfo del Valencia y pasar de estar a cuatro puntos del descenso a ser solo dos. Pero poco más.

La victoria vivida en Son Moix este sábado supuso un alivio para todos los protagonistas: plantilla, cuerpo técnico y directiva, pero la celebración debe ser muy comedida. Y es que los bermellones, que necesitaron de un VAR esta vez amable —Arrasate, Muriqi y Darder estuvieron cerca de pedir disculpas por ganar—, no despejaron las dudas en el juego. Ver puerta se ha vuelto quizá una misión más sencilla, pero el grifo atrás no deja de perder y así se aventura complicado enlazar resultados positivos.

El triunfo deja a los bermellones a dos puntos del descenso, en una clasificación comprimida en la que cada resultado pesa más que nunca.

El Mallorca fue ante el Athletic, al menos en el once contra once, un equipo de chispazos. Así llegó el primer gol y el segundo. En el minuto 4, una combinación iniciada en un pase en largo de Kumbulla. Darder la peinó hacia atrás, Mateo Joseph se hizo fuerte ante Vivian y se la devolvió al espacio al de Artà con el tacón, que tras conducir se la sirvió a Muriqi para que marcase. El segundo, de rechace de penalti, vino provocado por una inspiración de Virgili, un pase al hueco a Mateo Joseph y una mano de Vivian. Ambos goles vinieron correspondidos por tantos del Athletic tres minutos después.

El Mallorca acaba la jornada a dos del descenso La victoria del Valencia ayer ante el Getafe (0-1) minimizó el efecto clasificatorio del importante triunfo del Mallorca frente al Athletic. De poder acabar la jornada 20 a cuatro puntos del descenso a solo dos y con un nuevo equipo en el que fijarse. El Alavés, que pisa por primera vez este curso las posiciones de descenso, cayó por la mínima ante el Atlético de Madrid –próximo rival de los bermellones en el Metropolitano – y cuenta con 19 puntos, a dos de los de Jagoba Arrasate.

Entre medias, paso atrás del Mallorca y otra vez enormes problemas para acercarse al área de Unai Simón. De hecho, desde el primer al segundo gol, los bermellones no volvieron a pisar el área rival. Cuando Guruzeta fue expulsado, por los evidentes huecos que dejaron los visitantes, sí que fue más sencillo crear ocasiones.

Una idea de juego basada en reaccionar, pero no en llevar la iniciativa del juego, algo a lo que se han acostumbrado desde hace tiempo. Tener el control de manera continua durante el partido se está convirtiendo en un imposible. Y no hay que engañarse: si no llega a ser por Leo Román, tanto con el 1-1 en el marcador como con el 3-2, el resultado habría sido muy diferente.

Y es que la solidez defensiva sigue dejando mucho que desear. Ayer la defensa, excepto Valjent, era de excepción. Mateu Jaume por el sancionado Maffeo, Lato por Mojica y Kumbulla por el lesionado Raíllo. El de Petra sufrió mucho ante Nico Williams y salió en la foto del 2-2, aunque mejoró en la segunda parte. El valenciano apenas fue exigido, mientras que al albanés le faltó contundencia.

Más allá de ellos, el equipo concedió demasiadas oportunidades al Athletic, tanto jugando con once como contra diez.

Son demasiados goles los que está encajando el equipo y ello obliga a, como el sábado, tener que marcar tres para ganar. Es inviable pensar que esta puede ser la tónica habitual para conseguir triunfos. Arrasate, contento pero también consciente de la necesidad que tiene de frenar la sangría atrás del equipo, debe hallar la forma de seguir siendo incisivos en ataque sin descuidar la defensa. «Necesitamos más solidez para sacar los tres puntos porque no siempre vamos a meter tres goles», reconoció el de Berriatua tras el choque.

Con muchos equipos concentrados en pocos puntos, el margen de error es mínimo. El Mallorca ha encontrado oxígeno, pero necesita estabilidad. Las próximas jornadas marcarán si este alivio puede convertirse en algo más.