El Mallorca vive al ritmo de Muriqi

La isla de ‘El Pirata’. Vedat Muriqi va camino de convertirse en el máximo goleador histórico del Mallorca en Primera División. El kosovar, con el hat-trick que anotó ayer ante el Athletic, suma ya 48 tantos y supera los 45 de Juan Arango. Por delante del ‘7’, se sitúa únicamente Samuel Eto’o, con 54.

Hacía 18 años, concretamente 6.481 días, que un futbolista del club bermellón no marcaba un triplete en la máxima categoría del fútbol español. El último en hacerlo había sido Dani Güiza, un 20 de abril de 2008 ante el Real Murcia en La Condomina (1-4). Aquella temporada, de hecho, el jerezano acabó siendo el ‘pichichi’ de la Liga, con 27 goles.

Muriqi, en 20 jornadas, ya acumula 14, y es el segundo en la tabla de goleadores del campeonato doméstico. El único que le supera es Mbappé, con 19. El delantero del Mallorca promedia 0,74 tantos por encuentro. En su carrera, nunca había superado la media de 0,5 en una temporada.

La campaña que está cuajando el kosovar se recordará durante mucho tiempo en Son Moix. Sus números son de estrella. Lo normal, con las cifras que registra el ariete, sería que los de Arrasate estuvieran luchando por posiciones europeas. Pero los bermellones no estaban rentabilizando sus goles en forma de puntos. Y ayer tuvo que marcar hasta tres para que el Mallorca se llevara el triunfo.

El primero fue con la derecha después de una buena combinación entre Mateo Joseph y Sergi Darder. El de Artà se la dio al ‘7’ para que este batiera a Unai Simón con un tiro raso cruzado. En el segundo, no lanzó bien el penalti pero después estuvo atento para cazar el rechace y enviar el balón al fondo de la red. Y en el tercero, de nuevo desde la pena máxima, ejecutó mucho mejor que en el anterior con un disparo alto y fuerte, completando así su triplete.

Pero más allá de los goles, la aportación del kosovar en el juego es fundamental. Ayer estuvo colosal jugando de espaldas, además ante dos centrales de nivel y gran envergadura como son Dani Vivian y Aitor Paredes. La presencia de Mateo Joseph junto a él en la doble punta le permitió estar mucho más liberado para pugnar por los balones aéreos, aguantar la pelota y ofrecer soluciones.

El conjunto bermellón puede rezar para que su ‘crack’ no coja ni un resfriado: ha anotado el 58 % de los tantos del equipo en esta Liga. Muriqi ya no es solo el referente ofensivo del Mallorca, sino una de las grandes figuras de su historia reciente. Sus números le colocan en un lugar reservado para muy pocos. La isla de ‘El Pirata’ tiene un dueño indiscutible, y su nombre empieza a quedar grabado para siempre en la memoria del mallorquinismo.