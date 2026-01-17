Fútbol
La victòria més inesperada del Mallorca, per Ricard Pla
Si a Vallecas fa una setmana un penalet va sentenciar el partit en contra, a Son Moix el VAR també va ser decisiu perquè el Mallorca s’endugués tres punts vitals per fugir de la zona calenta de la classificació. L’equip de Jagoba Arrasate, però, continua insegur cada vegada que el rival s’acosta a l’àrea. Per tant, tot i la victòria, els dubtes persisteixen en un equip irregular, el qual té moltes dificultats per crear joc ofensiu, entrar a l’àrea i, lògicament, marcar.
No cal recordar que davant l’Athletic Club dos dels tres gols foren a pilota aturada amb el trio de Vedat Muriqi. El jugador s’enfila als catorze gols, i aquesta vegada sí que el seu encert ha servit per sumar una victòria més que inesperada. Però, si avui hem de destacar el davanter kosovar, és de justícia fer el mateix amb Leo Roman. El porter eivissenc va ser clau per mantenir l’avantatge del 3-2 en dues accions de màxim nivell.
Però també va fer intervencions magistrals a la primera part, quan evità que l’Athletic agafàs avantatge en els millors moments de l’equip de Valverde que posaren en evidència el desgavell defensiu dels mallorquinistes. Evidentment, tots els equips juguen amb els mateixos inconvenients o avantatges, anomenats VAR, i segurament per Bilbao tendran una opinió molt diferent de la que es té per Palma.
L’Athletic fou millor en molts de trams del partit, però les intervencions de la tecnologia –totes, molt tard—posaren molt nerviosos els jugadors bascos, que acabaren amb deu durant mitja hora bona a causa de l’expulsió de Guruzeta. Més o menys com va passar davant el Rayo, encara que aquesta vegada el Mallorca va ser més madur i va saber controlar les envestides del rival. Al final, la moneda va caure del costat mallorquinista per començar la segona volta amb un semblant diferent i per afrontar un partit difícil com el de diumenge que ve davant l’Atlètic de Madrid.
