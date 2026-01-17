Juicio y urgencias en Son Moix

Por fin llega el partido ante el Athletic, suspiran en el Real Mallorca. Y es que la semana, desde que se perdiese ante el Rayo Vallecano el pasado domingo, ha sido muy larga para el club bermellón. Protestas en Madrid, encontronazos en el parking de Son Moix, poca o nula confianza en el entrenador y los jugadores... Al fin todo ello se frena, al menos durante unas horas, para dejar paso al fútbol, que tiene en su mano solucionar levemente el problema o echar más leña al fuego. Esta tarde, a partir de las 16:15, los de Jagoba Arrasate darán inicio a la segunda vuelta en busca de un triunfo sanador ante los de Ernesto Valverde, que llegan tras sufrir y mucho en la Copa y con más de un ojo en la Liga de Campeones.

El Mallorca ha hecho todo lo posible para que se hablara de fútbol y no de la crispación social que se percibe y se ve en el entorno del club en una semana en la que ha llegado a la isla el propietario y presidente de la entidad, Andy Kohlberg. El anuncio de la renovación de Raíllo hasta junio de 2027 o el fichaje de un proyecto de futuro como Justin Kalumba hasta 2029 han servido para maquillar el nerviosismo que vive el mallorquinismo tras un inicio terrorífico de año con dos derrotas ante rivales directos.

Equipo, banquillo y palco vivirán hoy un juicio ante la afición, cuya paciencia está más que agotada. Si el equipo gana y convence, no habrá ningún problema; todo el mundo se relajará y la visión será más optimista. Pero si el Mallorca pierde y decepciona, los seguidores dejarán patente su enfado contra todos los protagonistas. La lluvia, que se prevé intensa durante el choque, provocará que las gradas muestren un aspecto desangelado, salvo sorpresa.

El partido ante el Athletic, al margen de todo ello, es de una importancia crucial. Más allá del componente emocional que supone medirse al conjunto vasco tras el pasado en común en la final de la Copa del Rey, sumar tres puntos significaría volver a superar en puntuación al número de jornadas disputadas. El Mallorca tiene un debe gigante en cuanto a triunfos —solo cuatro en todo el curso— y lograrlo esta tarde serviría para colocarse de nuevo entre el batallón de equipos que pelean por eludir las posiciones de descenso.

Para este choque, Arrasate sigue con la baja de Morlanes y se le añade la de Maffeo, que cumple ciclo de amonestaciones. En su lugar estará Mateu Jaume, que ha perdido mucho peso en los planes del de Berriatua.

En cuanto al resto del once, se espera que el técnico vasco no realice grandes modificaciones, a pesar de que Raíllo está en la lista, pero apunta a suplente para no correr riesgos. Leo Román en portería, con el de Petra, Valjent, Kumbulla y Mojica en defensa. En el centro del campo estarán Mascarell y Samu Costa, con Darder por delante. Virgili actuará en banda izquierda y Mateo Joseph puede regresar a la derecha, aunque una opción también es que actúe en punta junto a Muriqi y sea el de Artà quien se desplace al costado.

Por su parte, el Athletic Club saltará con el objetivo de mantener la octava plaza en la que cada vez le apuran más sus perseguidores ante su última mala racha, que se cifra en 1 punto de 9 posibles en los tres últimos partidos. Se saldaron con dos derrotas, en Vigo (2-0) y ante el Espanyol (1-2), y un empate en El Sadar (1-1) en medio del cambio de año. A ello añade dos victorias agónicas y tras prórroga en Copa ante rivales de menor categoría, Ourense (0-1) y Cultural Leonesa (3-4), y la goleada encajada en la Supercopa contra el Barcelona (5-0).

Son bajas en el Athletic Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Los cuatro últimos, de larga duración.