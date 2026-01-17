Jagoba Arrasate: "Mi futuro es el futuro del Mallorca"

Jagoba Arrasate respira tranquilo tras la victoria del Mallorca ante el Athletic. Después de un partido loco en Son Moix, con los nervios a flor de piel, el técnico de Berriatua se ha mostrado sereno en la rueda de prensa posterior al choque. “Esto no sé si es sano, ha sido un partido eléctrico y trepidante, hemos tenido más acierto y nos llevamos una victoria importantísima”, ha señalado.

Ha sido un encuentro con varias figuras destacadas, como Muriqi, Leo Román o Sergi Darder, aunque el técnico bermellón prioriza el resultado por encima de cualquier individualidad: “Hay muchos nombres propios hoy, pero lo más importante es que el Mallorca ha ganado”.

El Athletic ha logrado empatar el partido en dos ocasiones de forma casi inmediata tras los goles del Mallorca, primero con el 1-0 y después con el 2-1, un aspecto que Arrasate ha remarcado: “Corazón hemos tenido, cabeza igual no, después de ponernos dos veces por delante tenemos que sostener mejor y en eso tenemos que mejorar. Pero el equipo lo ha intentado, ha puesto mucho corazón y ha creído. Es de esas victorias que pueden marcar un punto de inflexión”.

El entrenador ha incidido también en la fragilidad defensiva de su equipo: “Se debe solucionar, en ataque hemos tenido eficacia. Pero el debe es el tema defensivo, enfrente había mucho talento. Pero necesitamos más solidez para sacar los tres puntos porque no siempre vamos a meter tres goles”.

El partido ha quedado marcado por dos penaltis a favor del conjunto balear, muy protestados por el equipo bilbaíno. Arrasate, sin embargo, no ha restado valor al triunfo, aunque ha reconocido que las decisiones arbitrales les han favorecido: “No, le doy valor a los puntos, a lo que hemos hecho en ataque, ha sido un ataque. Ha sido un partido trepidante y eléctrico, en el que por el momento hemos sujetado el firm, que ellos juegan a un ritmo muy alto y nos estaba faltando. Pero también es verdad que los penaltis han sido decisivos, al igual que la semana pasada dije que nos habían perjudicado, hoy nos han beneficiado. Acciones accidentales donde igual hasta nadie se ha dado cuenta se están convirtiendo en determinantes y eso no es bueno para el fútbol”.

El técnico, tras el ruido externo que ha habido sobre su figura esta semana, ha dejado claro su compromiso con el proyecto bermellón y la importancia del triunfo: “Mi futuro es el futuro del Mallorca. Yo estoy pensando en que tenemos que ganar y hacer una mejor segunda vuelta".

"Hay muchas cosas que mejorar, pero me quedo con la victoria, la necesitábamos”, ha concluido Arrasate.