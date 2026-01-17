Fútbol | Primera División
La confesión de Muriqi sobre su futuro en el Mallorca: "Hablé hace dos días con Ortells y le dije que está en sus manos”
El delantero kosovar, tras marcar un hat-trick ante el Athletic, revela que tuvo una conversación esta semana con el director deportivo sobre su continuidad en el club
Vedat Muriqi deja claro que no se mueve del Mallorca. El kosovar ha marcado ante el Athletic su primer hat-trick como bermellón y acumula ya 14 goles esta temporada, lo que hace que los aficionados mallorquinistas se pregunten si vendrá otro equipo a llevárselo de la isla, pero ‘El Pirata’ ha hablado tras el encuentro para tranquilizarlos: “Hablé hace dos días con Ortells y le dije que está en sus manos”, ha declarado sobre su futuro.
El delantero ha confesado que el director deportivo le comunicó que no tiene ninguna intención de venderle: “Me dijo que no, me va a seguir manteniendo aquí”.
“Yo no puedo hablar porque renové el contrato, quería asegurar aquí mi vida. Si ven que el club se puede salvar con el dinero que saque por venderme, no puedo decir nada. Y si quieren seguir conmigo, encantadísimo”, ha agregado el ‘7’, reafirmando que no tiene intención de marcharse.
“No quiero empezar a pensar en eso. Llevo una buena racha, hoy hat-trick. Quien quiere comprarme, que traiga la pasta al Mallorca”, ha bromeado Muriqi.
El kosovar encadena ya tres partidos consecutivos viendo puerta y ocupa la segunda posición en la tabla de goleadores de LaLiga, solo por detrás de Mbappé, que suma 19 tantos. “Llevaba una racha marcando pero no era suficiente para ganar los partidos. Hoy ha salido muy bien. Estoy muy contento por mi primer hat-trick en el Mallorca. Y los tres puntos, que son más importantes que mis goles”.
“Estoy en esa época en la que todo me sale bien y quiero aprovecharlo hasta el final porque eso seguramente no vaya a seguir así”, ha añadido.
La clave, según señala, está en la continuidad y el trabajo físico: “El año pasado y el otro tuve muchas lesiones, pero en este, gracias a los preparadores físicos, estoy entendiendo lo que necesita mi cuerpo. Gracias a Dios no tengo lesiones. Pero cuando las tuve, soy un tío que me cuesta mucho arrancar, porque mido 1,94 y peso 100 kilos”.
‘El Pirata’ se queda ya a solo dos goles de alcanzar los 50 tantos como bermellón y supera los 45 de Arango. Por delante, únicamente aparece Samuel Eto’o, con 54. “Estoy muy contento de formar parte de la historia de este club. Quiero ser una leyenda y estoy en ese camino. Me gusta dejar mi huella aquí”, ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate
- La solución del Mallorca va más allá de fichar a un extremo derecho, por César Mateu
- Andy Kohlberg llega a la isla este miércoles para gestionar la crisis del Mallorca