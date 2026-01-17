La confesión de Muriqi sobre su futuro en el Mallorca: "Hablé hace dos días con Ortells y le dije que está en sus manos”

Vedat Muriqi deja claro que no se mueve del Mallorca. El kosovar ha marcado ante el Athletic su primer hat-trick como bermellón y acumula ya 14 goles esta temporada, lo que hace que los aficionados mallorquinistas se pregunten si vendrá otro equipo a llevárselo de la isla, pero ‘El Pirata’ ha hablado tras el encuentro para tranquilizarlos: “Hablé hace dos días con Ortells y le dije que está en sus manos”, ha declarado sobre su futuro.

El delantero ha confesado que el director deportivo le comunicó que no tiene ninguna intención de venderle: “Me dijo que no, me va a seguir manteniendo aquí”.

“Yo no puedo hablar porque renové el contrato, quería asegurar aquí mi vida. Si ven que el club se puede salvar con el dinero que saque por venderme, no puedo decir nada. Y si quieren seguir conmigo, encantadísimo”, ha agregado el ‘7’, reafirmando que no tiene intención de marcharse.

“No quiero empezar a pensar en eso. Llevo una buena racha, hoy hat-trick. Quien quiere comprarme, que traiga la pasta al Mallorca”, ha bromeado Muriqi.

El kosovar encadena ya tres partidos consecutivos viendo puerta y ocupa la segunda posición en la tabla de goleadores de LaLiga, solo por detrás de Mbappé, que suma 19 tantos. “Llevaba una racha marcando pero no era suficiente para ganar los partidos. Hoy ha salido muy bien. Estoy muy contento por mi primer hat-trick en el Mallorca. Y los tres puntos, que son más importantes que mis goles”.

“Estoy en esa época en la que todo me sale bien y quiero aprovecharlo hasta el final porque eso seguramente no vaya a seguir así”, ha añadido.

La clave, según señala, está en la continuidad y el trabajo físico: “El año pasado y el otro tuve muchas lesiones, pero en este, gracias a los preparadores físicos, estoy entendiendo lo que necesita mi cuerpo. Gracias a Dios no tengo lesiones. Pero cuando las tuve, soy un tío que me cuesta mucho arrancar, porque mido 1,94 y peso 100 kilos”.

‘El Pirata’ se queda ya a solo dos goles de alcanzar los 50 tantos como bermellón y supera los 45 de Arango. Por delante, únicamente aparece Samuel Eto’o, con 54. “Estoy muy contento de formar parte de la historia de este club. Quiero ser una leyenda y estoy en ese camino. Me gusta dejar mi huella aquí”, ha concluido.