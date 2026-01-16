El Mallorca es colista en las audiencias de televisión

El Real Mallorca vive una temporada compleja en más de un frente. A las dificultades deportivas, con el equipo situado al límite de los puestos de descenso al término de la primera vuelta, se suma ahora un dato que refuerza esa sensación: el conjunto bermellón es el club con menor seguimiento televisivo de Primera División, según informó la web '2Playbook' a partir del último informe elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar.

El estudio, que analiza el consumo audiovisual de la competición durante la primera mitad del campeonato, sitúa al Mallorca en el último puesto del ranking de audiencias, con una media de 505.000 espectadores por partido y una audiencia acumulada de 3,8 millones de espectadores únicos, cifras sensiblemente inferiores a la media global de LaLiga, fijada en 728.000 por encuentro.

El contraste con los grandes de Primera es evidente. El Barcelona lidera con autoridad el consumo, con una media de 1,7 millones de espectadores y 7,8 millones en el acumulado, por delante del Real Madrid (7,7 millones) y del Atlético de Madrid, que completa el podio con 965.000 espectadores de media. Datos que reafirman que el interés televisivo se concentra en los clubes con mayor masa social y proyección internacional.

Discreto papel y poca masa social

En ese contexto, el Mallorca aparece penalizado. Su discreto papel deportivo —sin resultados que enganchen— y una masa social menor en comparación con otros equipos condicionan su seguimiento por televisión. En el lado contrario se sitúa, por ejemplo, el Valencia, que pese a su mala clasificación —es colista— mantiene un fuerte tirón mediático (sexto en audiencias). El informe también subraya que el interés televisivo no siempre va de la mano de la clasificación: el Villarreal, tercero en la Liga, cae hasta la novena posición en audiencias.

El dato de las audiencias es una pésima noticia para el Mallorca, que, como el resto de clubes, genera una parte muy importante de sus ingresos a través de la televisión. Contar con un equipo más atractivo y asentarse en la zona media-alta, y no solo luchar por la permanencia, se ha convertido en un aspecto imprescindible para recuperar el interés de los aficionados.