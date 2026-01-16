Jagoba Arrasate: "Nos toca apechugar, no hablar tanto y actuar"

Jagoba Arrasate afronta este sábado uno de los partidos más trascendentales desde que es entrenador del Mallorca. Tras las dos últimas derrotas ante Girona (1-2) y Rayo Vallecano (2-1) y con un clima creciente de inquietud en el entorno bermellón, el técnico tiene claro que es hora de darle motivos a la afición para creer en el equipo: “Tenemos claro que no es momento de pedir nada, nos toca darles motivos para que se puedan enganchar”.

El encuentro ante los bilbaínos se presenta como un duelo muy importante tanto por lo clasificatorio como, especialmente, por lo anímico. Tras lo sucedido después del partido ante los de Iñigo Pérez, con una treintena de aficionados que mostró su profundo malestar por la situación que atraviesa el cuadro balear, el de Berriatua espera un cambio de dinámica: “Entiendo el descontento de la afición, prefiero las cosas así y hablarlas como el otro día. Nos toca apechugar, no hablar tanto y actuar mañana a las 16:15”.

“El fútbol tiene dos partes, puedes hacer muy feliz a la gente y al revés, les puedes encabronar. Espero que sea un punto de inflexión para que nosotros demos más”, ha comentado el preparador bermellón sobre lo acontecido en Son Moix con los hinchas que fueron a protestar ante los jugadores y la directiva.

En una semana en la que ha habido ruido externo sobre su figura, el vasco sigue mostrando templanza: “El domingo fue un día duro, pero la semana ha ido y estoy bien y con ganas de que llegue el partido de mañana. Ha habido algo de ruido pero mi foco está en cómo podemos doblegar al Athletic”.

Para el choque ante los ‘leones’, Jagoba no podrá contar ni con Morlanes, que se encuentra recuperándose lesionado en el abductor, ni con Pablo Maffeo, por acumulación de tarjetas. El que sí ha entrado en la convocatoria antes de lo esperado ha sido Antonio Raíllo, que se lesionó hace un par de semanas en la clavícula. El técnico, sin embargo, anticipa que lo más probable es que no sea titular: “Ha hecho un gran esfuerzo por querer estar y veo muy difícil que pueda jugar”.

El cordobés, tras su lesión en el pómulo ante el Oviedo, volvió a jugar una semana después ante el Elche. Pero en esta ocasión, la situación es diferente por el tipo de dolencia. “Son cosas diferentes, esta vez está más limitado, hay gestos que le cuesta más hacer”, ha comentado Arrasate. “A veces pienso que es un inconsciente, pero eso habla muy bien de lo que es él”, ha agregado sobre el capitán.

El que también estará disponible tras haber llegado este jueves y haberse entrenado esta mañana por primera vez será Justin Kalumba, el primer refuerzo de invierno. “Lo hemos metido para que vaya entrando en la dinámica”, ha manifestado el entrenador, que ha añadido: “Es un jugador de presente y sobre todo de futuro, ha tocado el fútbol profesional pero de forma un poco esporádica, es difícil que nos de ese rendimiento inmediato que deseamos, pero ojalá”.

El conjunto vasco llegará a Son Moix tras haber realizado un gran esfuerzo en la Copa del Rey para vencer a la Cultural Leonesa en la prórroga y con el partido del miércoles ante el Atalanta en la Champions League. “Se habla de que están en horas bajas pero siguen vivos en tres competiciones. Espero un Athletic reconocible, el de siempre, le va a meter un ritmo alto, no es algo que me sorprenda. Otra cosa es saber contrarrestar eso”, ha expresado el técnico del Mallorca.

“Me preocupa un poco todo, y después el que está en el banquillo que ya sabemos que es listo no, lo siguiente”, ha agregado Jagoba, elogiando a su homólogo y amigo Ernesto Valverde.

El de Berriatua ha sido preguntado también por las audiencias, donde los bermellones son colistas. “Hay que ver cuando hemos jugado también, pero me importa muy poco si tenemos o no tenemos audiencia, en esos datos hay que ver la letra pequeña”, ha respondido. “No queremos ser un equipo atractivo, queremos ser un equipo eficaz”, ha concluido.