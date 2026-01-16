Las 24 horas exprés de Kalumba Jr.: firma hasta 2029, primer entreno y convocado ante el Athletic

Justin Kalumba Junior. De llegar este jueves a Palma a entrar en la lista de convocados del Real Mallorca frente al Athletic este viernes para el choque de este sábado en Son Moix. El extremo, que ha sido anunciado oficialmente esta mañana como nuevo jugador bermellón hasta junio de 2029, se ha entrenado ya a las órdenes de Jagoba Arrasate en la ciudad deportiva de Son Bibiloni y mañana vivirá su primer día en Son Moix.

Alfonso Díaz, Kalumba y Pablo Ortells. / RCDM

El joven jugador, de tan solo 21 años y claramente una apuesta de futuro de la dirección deportiva, debutó con 18 en la Ligue 1, la primera división francesa, y en total ha jugado 29 encuentros con el primer equipo del Angers. Kalumba, que también se formó en las inferiores del Lille, ha sido internacional sub-20 con Francia.

La llegada de un extremo era prioritaria para la dirección deportiva después de que el técnico haya insistido en la necesidad de contar con más alternativas en ataque. Kalumba era uno de los jugadores que estaba siguiendo la secretaría técnica, encabezada por Pablo Ortells, con vistas al verano (acababa su contrato con el Angers en junio), pero la crítica situación del Mallorca ha acelerado su incorporación.

"Es un jugador de presente y de futuro. Ha tocado el futbol profesional, pero de forma esporádica Es una opción de mercado y el club se ha movido bien. Es difícil que nos dé ese rendimiento inmediato. Ojalá", ha reconocido Arrasate en rueda de prensa.

Tras llegar ayer para pasar el reconocimiento médico, el jugador ha sido anunciado oficialmente hoy como nuevo jugador del Mallorca. Tras firmar su contrato (lucirá el dorsal 30, lo que significa que tiene ficha del filial) esta mañana ya ha acudido a Son Bibiloni para ejercitarse a las órdenes de Jagoba Arrasate, a la vez que ha conocido a sus nuevos compañeros.

El jugador, con solo un entrenamiento, es la gran novedad en la lista de convocados para el crucial choque de los bermellones de este sábado ante el Athletic. Tras empezar el 2026 con dos derrotas, las sensaciones que desprende el equipo no son nada positivas y se espera que el partido ante el conjunto vasco pueda significar un antes y un después.