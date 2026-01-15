Kalumba llega a Palma para firmar por el Mallorca

El Mallorca firmará hoy, si no hay problemas con el reconocimiento médico, al francés Justin Kulumba, un extremo zurdo que se desenvuelve por la banda derecha, y por el que ha tenido que negociar con el Angers de la Ligue 1 francesa.

La llegada de un extremo era prioritaria para la dirección deportiva después de que el técnico Jagoba Arrasate haya insistido en la necesidad de contar con más alternativas en ataque. Kalumba era uno de los jugadores que estaba siguiendo la secretaría técnica, encabezada por Pablo Ortells, con vistas al verano (acababa su contrato con el Angers en junio), pero la crítica situación del Mallorca ha acelerado su incorporación.

El francés, de 1,71 de altura y 21 años, ha jugado cuatro partidos esta temporada (225 minutos). Su último encuentro fue ante el Estrasburgo, en octubre. Desde entonces no ha contado para su entrenador por su negativa a renovar con el club galo.

Kalumba, que es internacional sub-20 con Francia y también tiene pasaporte de la República Democrática del Congo, tenía previsto dirigirse desde el aeropuerto a la clínica Juaneda para pasar el preceptivo reconocimiento médico y luego a Son Moix para firmar su contrato con el Mallorca, ya que aún deben concretarse una serie de aspectos. La previsión del club es que pueda ser presentado este viernes.