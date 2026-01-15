Horario y dónde ver el Real Mallorca-Athletic Club

Real Mallorca y Athletic Club se enfrentan este sábado en Palma en la jornada 20 de Primera División, la que abre la segunda vuelta del campeonato. Ambos llegan al duelo en un momento delicado de juego, aunque los visitantes comparecen mejor clasificados (octavos, con 24 puntos) y tras sellar el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey.

En peor situación, deportiva y anímica, comparecerá el Mallorca en Son Moix. Los bermellones llegan tras perder en Vallecas, una derrota que provocó una situación delicada: un numeroso grupo de aficionados esperó a los futbolistas y les increpó, viviéndose incluso momentos de tensión cuando el colombiano Mojica se dirigió a varias personas. La situación no pasó a mayores, pero dejó entrever cierto alejamiento entre los seguidores y la plantilla.

La semana tampoco ha sido sencilla para la entidad, ya que el foco de la afición también se ha dirigido a Alfonso Díaz, CEO de Negocio, y a Pablo Ortells, director deportivo. La llegada a la isla este miércoles de Andy Kohlberg, presidente y propietario del club, ha ayudado a calmar, en cierta manera, las aguas, al igual que el primer fichaje del equipo: el extremo francés Justin Kalumba, que este jueves ha pasado revisión médica.

A un punto del descenso

El Mallorca está clasificado en el puesto 17, a un solo punto de las plazas de descenso (18), con 17 puntos el Valencia, que bajaría a Segunda junto a Levante (14) y Oviedo (13) si acabara hoy la Liga. El equipo de Jagoba Arrasate necesita una victoria que le permita coger algo de aire antes de la próxima visita al Atlético de Madrid y del duelo, de nuevo como local, ante el Sevilla, en la primera jornada de febrero.

El Mallorca y el Athletic Club se enfrentan este sábado, a partir de las 16:15 horas, en el Estadi Mallorca Son Moix. En la última visita de los bilbaínos a Palma, en octubre de 2024, el resultado fue de empate (0-0).

Para quienes no acudan al estadio bermellón, el partido se podrá seguir por televisión a través de DAZN. También se podrá seguir la información del encuentro en directo en la web de Diario de Mallorca.