Fútbol | Primera División
El podio histórico del Mallorca ya espera a Raíllo
Con 310 partidos, tiene a tiro superar a Olaizola y Nadal en el ranking histórico de jugadores más encuentros en la historia del club
Antonio Raíllo cumplirá once años en el Mallorca, que se dice pronto. El Real Mallorca anunció ayer su renovación, pactada desde hace tiempo, hasta junio de 2027 y tiene cerca meterse en el podio de jugadores con más partidos en la historia del club.
«Siento orgullo y felicidad. Las hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, para mí siempre es una alegría. Al final, siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos. Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco es la ilusión que te genera el día a día», destacó.
Jugadores con más partidos en la historia del Mallorca
- Chichi Soler: 410
- Miquel Àngel Nadal: 348
- Javier Olaizola: 333
- Antonio Raíllo: 310
- Bernat Sans: 309
Con 310 partidos, es el cuarto con más encuentros disputados en la historia del club y tiene a su alcance, si le respetan las lesiones y si cumple su contrato, colocarse como segundo. Para ello adelantaría a Javier Oliazola (333) y Miquel Àngel Nadal (348). Chichi Soler, con 419, se antoja imposible. Tres instituciones que definen la envergadura de Raíllo en la historia reciente del Mallorca. Recuperándose de un esguince en la clavícula, uno de los aspectos que ha definido siempre al central es que, cuando ha estado disponible, ha sido titular. De hecho, tan solo ha sido suplente en cuatro ocasiones, lo que habla de que para todos los técnicos que ha tenido en estos diez años ha sido una pieza indiscutible.
Un anuncio para calmar las aguas
El momento de anunciar la renovación, con la crispación social que se respira alrededor del club, no es casualidad. Raíllo aglutina el respeto y admiración de la mayor parte de la grada, que anda escasa de buenas noticias desde hace tiempo, por lo que la entidad espera que la continuidad del capitán calme ligeramente las aguas.
«Ahora más que nunca se dice que estamos viviendo momentos malos y ves cómo trabajan los compañeros y sabes que vas a morir por ellos porque no se dejan nada en el tintero», apuntó. Raíllo recalcó que afición, plantilla y entrenador deben unirse. «Los únicos que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas en todos los aspectos», aseguró
Suscríbete para seguir leyendo
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Dani Rodríguez se despide del mallorquinismo: 'He pagado un precio demasiado alto
- Entrevista a Jan Virgili: «Flipé cuando Arrasate me llamó y me dijo: ‘te quiero aquí el sábado’»
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate
- La solución del Mallorca va más allá de fichar a un extremo derecho, por César Mateu
- El fracaso de los cedidos del Mallorca
- El Mallorca busca un sustituto de Dani Rodríguez