Ortells, sobre el mercado de fichajes del Mallorca: "Nuestra idea es traer un jugador, por lo menos”

El Mallorca fichará en este mercado invernal con la intención de elevar el nivel de la plantilla. “Nuestra idea es traer un jugador, por lo menos”, ha desvelado el director deportivo, Pablo Ortells, en una entrevista en la Cadena Ser. Eso sí, el castellonense ha dejado claro que no van a tirar la casa por la ventana, aunque sí están enfocados en contratar a un extremo. “Cada mercado es una oportunidad para mejorar el equipo y es una posición que podemos mejorar. Se está trabajando en traer uno, pero los mercados de inviernos no son sencillos”, ha reflexionado.

El dirigente ha negado que rascarse el bolsillo sea la solución para que se rebaje la crispación entre los aficionados: “Las aguas se calman ganando el fin de semana, y es por lo que trabajamos el día a día. Todo lo que podamos mejorar, lo vamos a intentar. Si viene un jugador a ayudar será para mejorar el equipo, no para calmar las aguas”.

Ortells no ha dudado a la hora de asegurar que revertirán la situación que mantiene a los bermellones solo un punto por encima del descenso: “Los primeros implicados somos los que estamos aquí, con el cuerpo técnico y jugadores. Debemos reflexionar para cambiar la situación, mejorar sensaciones y juego y conseguir los tres puntos. La competición está muy igualada, con varios equipos que estamos en cuatro o cinco puntos. Hay que saber gestionar esta cosas a nivel emocional, pero tenemos jugadores con experiencia en situaciones complejas y estoy convencido de que se va a salir de esta situación”.

Confianza en Arrasate

El CEO de fútbol ha dejado claro que no se plantea el despido de Jagoba Arrasate. “Empezamos un proyecto con él y tenemos plena confianza en Jagoba, su cuerpo técnico y jugadores, no hay más debate. Él está tranquilo, pero no porque salga yo y lo diga, sino porque eso se demuestra en el día a día”, ha comentado. Eso sí, también ha asumido que pueden mostrar una cara más competitiva. “Se puede llegar a jugar mejor de lo que hacemos ahora”, ha subrayado.

Ortells acepta el enfado del mallorquinismo tras los malos resultados. “No veo algo roto con la afición, del amor al odio se pasa rápido. Venimos de dos partidos que no salieron bien y de lo que tengo ganas de este de revertir la situación. Entiendo que el aficionado no esté contento”, ha resaltado antes de mostrarse seguro de que les van a apoyar este sábado ante el Athletic Club en Son Moix: “Yo creo que el estadio va a estar bien. El aficionado del Mallorca está con el equipo cuando las cosas no están bien, puede mostrar inconformismo, pero entre todos estoy convencidísimo de que lo vamos a sacar. También espero que nuestros jugadores le den a la gente motivos para que estén con ellos”.