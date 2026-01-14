Andy Kohlberg niega la entrada de un nuevo accionista en el Mallorca

Andy Kohlberg niega que vaya a entrar un nuevo accionista en el Mallorca. El presidente de la entidad bermellona mantendrá el actual organigrama en el club, con el estadounidense como propietario y pequeños inversores de renombre como Steve Nash, Steve Kerr y Stu Holden.

A mediados del pasado mes de octubre en un acto en Nueva York en el que también estuvo Stu Holden, exjugador profesional de fútbol y uno de los inversores del club, AP News recogió que se iba a anunciar a un nuevo accionista en el club, algo que el presidente del Mallorca rechaza.

Kohlberg, en Mallorca

Andy Kohlberg aterriza este miércoles, en un viaje que ya tenía previsto, para liderar la toma de decisiones y gestionar la crisis de la entidad.

No es que haya adelantado sus planes, porque ya tenía previsto desplazarse a la isla esta semana, pero su presencia era obligada después de las últimas derrotas ante el Girona (1-2) y el Rayo Vallecano (2-1). De hecho, como suele ser habitual, el estadounidense estará hasta febrero en Palma de cara, también, al mercado de fichajes.

El presidente acudirá al partido del sábado ante el Athletic Club en casa, un encuentro que puede convertirse en un polvorín en el caso de no sumar los tres puntos. Será su reencuentro con la afición, que está muy descontenta con la trayectoria del equipo esta temporada.