Andy Kohlberg anunciará a un nuevo accionista del Mallorca

Andy Kohlberg desveló por sorpresa que pronto se anunciará a otra persona conocida que formará parte del accionariado del Mallorca, según recoge AP News. El presidente de la entidad bermellona lo explicó a mediados del pasado mes de octubre en un acto en Nueva York en el que también estuvo Stu Holden, exjugador profesional de fútbol y uno de los inversores del club.

La conferencia se centró en temas del Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y también en LaLiga, con el foco puesto en el partido que si iba a disputar en Miami entre el Villarreal y el Barcelona que finalmente quedó suspendido.

Andy Kohlberg, que después de esta conferencia pisó Mallorca para hacerse la foto oficial del equipo en noviembre, aterriza este miércoles, en un viaje que ya tenía previsto, para liderar la toma de decisiones y gestionar la crisis de la entidad.

El presidente acudirá al partido del sábado ante el Athletic Club en Son Moix, un encuentro que puede convertirse en un polvorín en el caso de no sumar los tres puntos. Será su reencuentro con la afición, que está muy descontenta con la trayectoria del equipo esta temporada.

Por qué Kohlberg eligió el Mallorca

Una de las razones por las que el empresario estadounidense quiso invertir en el Mallorca se debe al poderío turístico de la isla. Remodeló Son Moix y ahora cuenta con siete áreas premium: "Tenemos un elemento poblacional que puede y estará dispuesto a pagarlo. Pero sería muy difícil hacer lo que estamos haciendo en Levante o Elche o Alavés. No funcionaría. Pero como tenemos 18 millones de turistas que vienen, hay un pequeño segmento que vendrá al partido”.

Kohlberg, que sigue con atención todo lo que envuelve a LaLiga, cree que será muy difícil igualar el interés por el fútbol español en Estados Unidos, donde domina el inglés. “Con Mbappé y Lamine Yamal, creo que tiene cierto impulso y puede seguir creciendo. Creemos que nunca será lo mismo que la Premier, pero la brecha comenzará a reducirse un poco. No creo que LaLiga o ESPN puedan igualar a la Premier y a la NBC. Pero pueden hacer lo suficiente para reducir la diferencia y creo que ésa es la esperanza", subraya.

Cultura diferente en España

Sobre el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona que finalmente no se celebró en Miami, explicó la diferencia entre la cultura inglesa y española: "Es mucho más controvertido en España, que la gente se moleste cuando un partido se juega fuera de su país y fuera de su estadio, mientras que en Estados Unidos, dan la bienvenida a que la NFL juegue en Londres. No es lo mismo allá. Es una cultura y mentalidad diferente, por lo que hay que andar con mucho cuidado”.

Comprar una entrada para el Mundial

Los precios de las entradas para la FIFA suscitó críticas por el elevado coste. Su opinión es clara: "Tienes que atender al aficionado común y al mismo tiempo proporcionar una experiencia elevada para las personas que quieren pagar por eso. Pero no puedes mezclarlos demasiado con precios de entradas tan altos en promedio y alienar a la base principal de aficionados, que en términos de números es mucho mayor, pero en términos de ingresos en dólares en un evento de estadio puede que no sea tan alta”.