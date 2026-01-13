El Mallorca renueva a Antonio Raíllo hasta 2027

El Real Mallorca, en medio de una gran crisis deportiva y social, ha anunciado este martes la renovación por una temporada más de Antonio Raíllo. Con contrato ahora hasta junio de 2027, el central cordobés cumplirá once temporadas consecutivas defendiendo los colores del conjunto bermellón.

"Siento orgullo y felicidad. Hemos vivido un camino, una trayectoria muy larga. Las hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, para mí siempre es una alegría. Siempre con esa misma ambición del primer día que llegué. Al final, siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos. Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco es la ilusión que te genera el día a día", ha destacado el jugador en declaraciones recogidas por el club.

Raíllo ha vuelto a recalcar el concepto de familia como la clave para que el equipo recobre su mejor nivel. "Ahora más que nunca se dice que estamos viviendo momentos malos y ves cómo trabajan los compañeros y sabes que vas a morir por ellos porque no se dejan nada en el tintero. Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo: estar más unidos que nunca, ser más familia que nunca", ha apuntado.

"Jugadores. Jugadores y entrenador. Jugadores y afición. Afición y entrenador. Afición y club. Es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker. Los únicos que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas en todos los aspectos", ha añadido.

El central ha vivido todo tipo de momentos desde que llegó en 2016: ascensos, descensos, permanencias agónicas, una final de la Copa del Rey y una semifinal de la Supercopa de España. Raíllo ha disputado más de 300 partidos con el RCD Mallorca y siempre ha sido indiscutible para los entrenadores con los que ha coincidido. Ahora, de baja, habla sobre recortar plazos en su recuperación: "Sabéis que soy un fatiga cuando me lesiono. Soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera. Por eso no es casualidad que muchas veces acorte plazos. Seguramente vuelva mucho antes de lo que me digan".