El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA

El penalti de Martin Valjent a Jorge de Frutos, correspondiente al Rayo Vallecano–Real Mallorca, ha sido analizado en el Tiempo de Revisión del CTA, la reunión semanal en la que se evalúan las jugadas más controvertidas de cada jornada. La acción del central eslovaco, que supuso el definitivo 2-1 para el conjunto madrileño, fue duramente criticada tanto por el propio futbolista como por Jagoba Arrasate.

La jugada se produjo en el minuto 39, cuando Valjent, en su intento de despejar el balón, se detuvo y tomó impulso con los brazos. Uno de ellos impactó en el hombro de De Frutos, que reaccionó exagerando el contacto, simulando haber recibido un golpe en la cara. Martínez Munuera, colegiado del encuentro, no dudó y señaló de inmediato pena máxima. El defensor del Mallorca, en un primer momento, no comprendió la decisión, al pensar que la infracción se había producido en otra zona del área.

“Es muy complicada de entender. Me paro e intento despejar de cabeza. Cuando lo pitó pensaba que había pasado algo a mi espalda. El árbitro no me lo ha explicado, voy al balón y es una jugada residual. No quiero darle vueltas, pero tenemos que mejorar lo que está en nuestras manos”, lamentó Valjent tras el encuentro.

El veredicto del CTA sobre la acción

Según el Tiempo de Revisión, la decisión arbitral fue correcta. “El golpeo con el brazo en la cara del adversario se produce con la fuerza suficiente para ser considerado punible. El CTA respalda la decisión del colegiado. El golpe con el brazo es temerario y sancionable”, concluye el organismo arbitral en su informe.

Por su parte, Jagoba Arrasate, visiblemente molesto, fue un paso más allá en sus críticas al arbitraje: “Qué quieres que te diga. Martin me decía que desde los 10 años hace lo mismo, se para y se impulsa. Le toca un poquito, pero como hay contacto el VAR no entra. Lo que digo es que hoy a las ocho de la tarde no se pita ese penalti, y eso lo sabemos todos. No sé por qué hay dos criterios”.