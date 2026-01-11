Otra vez con urgencias en el Mallorca

El Real Mallorca necesita ganar hoy en Vallecas (14 horas/Movistar). Tiene que hacerlo porque la clasificación, a un punto del descenso gracias al empate del Valencia ante el Elche, le empuja a ello. Pero sobre todo porque necesita recuperar todo el terreno perdido tras caer ante el Girona. Ni el escenario ni el rival son los más sencillos para lograrlo a pesar de la mala racha del Rayo Vallecano, pero debe hacerlo.

Y es que este Mallorca tiene demasiadas cuentas pendientes consigo mismo y con la afición, cuyo vaso de la paciencia está ya al límite y no soportará otro fracaso más sin empezar a protestar tanto a los que están en el verde como a los que están en un despacho.

Con un mercado de entradas que continúa con telarañas esperando algún refuerzo que sirva para elevar el nivel o, como poco, espabilar a la competencia, no le queda otra a Arrasate que intentar descifrar de qué manera sus jugadores pueden afrontar noventa minutos a un nivel suficiente para lograr un triunfo.

Y es que solo cuatro victorias en 18 jornadas es un decepcionante bagaje y explica perfectamente por qué este Mallorca ocupa la posición que ocupa y por qué necesita que se alineen los astros para llevarse los tres puntos.

Por si fuera poco, para Vallecas no estarán Manu Morlanes ni Antonio Raíllo. Especialmente preocupante es la baja del central y capitán del equipo. A pesar de que su nivel este año dista mucho de lo que solía ofrecer, es el faro del equipo y siempre que ha estado ausente la línea defensiva lo ha notado.

Marash Kumbulla, que entre lesiones y falta de oportunidades no ha demostrado prácticamente nada desde su llegada a la isla, tiene ante sí una gran oportunidad para justificar la apuesta del club por él el pasado verano. En el resto del once se esperan pocas sorpresas, más allá de la disposición táctica sobre el terreno de juego, en la que no es descartable una defensa de cinco para protegerse del juego por fuera de los de Íñigo Pérez.

Leo Román estará en portería, con Maffeo –a una tarjeta de la suspensión–, Valjent y Mojica en defensa. En el centro del campo, la ausencia de Morlanes devolverá a Mascarell al once. Junto a él estarán Samu Costa y Sergi Darder, aunque no es descartable que Antonio –también con cuatro tarjetas– participe desde el inicio. Virgili y Muriqi tendrán la responsabilidad de crear las ocasiones de gol.

Por su parte, el Rayo Vallecano, a solo tres puntos del descenso, encadena ocho jornadas sin ganar. La última fue el 26 de octubre de 2025 frente al Alavés y desde entonces lleva dos meses y medio resumidos en cinco empates (Real Madrid, Oviedo, Valencia, Betis y Getafe) y tres derrotas (Villarreal y Espanyol) que se traducen en solo cinco puntos.