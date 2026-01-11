Alta tensión entre aficionados y jugadores del Mallorca en Son Moix

Los aficionados del Mallorca están indignados con la situación de su equipo tras la derrota sufrida este domingo en Vallecas (2-1). Y así lo han querido hacer saber algunos esta tarde. Alrededor de unas 30 personas han acudido a las 19:30 horas a la puerta 0 de Son Moix para esperar al autobús de la expedición mallorquinista procedente de Madrid. Entre gritos de “Alfonso, vete ya” y “directiva, dimisión”, el vehículo ha entrado al estadio.

Posteriormente, los jugadores han ido saliendo con sus respectivos coches y algunos se han detenido para hablar con los aficionados. Con el que más tensión ha habido, con diferencia, ha sido con Johan Mojica. El colombiano ha estado más de cinco minutos con su vehículo parado, llegando a bajarse para discutir acaloradamente con los allí presentes. El enojo de los hinchas era tal, que el cafetero ha recibido varias acusaciones graves hacia su persona.

Tensión y nervios en Son Moix / Ana B. Muñoz

El lateral, incluso al borde las lágrimas en algún momento, se ha dirigido a los seguidores que se le han encarado para transmitirles que entendía su "enfado" y pedirles que no le "falten al respeto". "Necesitamos apoyarnos como una familia, cuando se está mal y cuando se está bien. Entiendo que ustedes estén disconformes. Pero vamos a apoyarnos. Yo entiendo a todos, porque la gente se abona y ustedes son gente obrera, como yo que vengo de mi país. Entiendo la situación de ustedes, pero nunca nos faltemos al respeto. A mí me hablaron maravillas de este sitio y yo en ningún momento he faltado al respeto a nadie", ha afirmado.

El futbolista ha terminado dándose la mano con uno de los aficionados antes de marcharse, lo que ha contribuido a rebajar la tensión y dejar una situación más calmada que la que se ha encontrado al detener su coche. Otros de los que también se ha parado han sido Sergi Darder o Abdón Prats, aunque con escenas muy diferentes a la de Mojica.

Una vez se han marchado todos los jugadores, Pablo Ortells y Alfonso Díaz han salido para conversar también con los seguidores. Las quejas, sobre todo, han ido dirigidas al CEO de Negocio, al que se le han llegado a echar en cara temas como la cesión de los abonos, las entradas de la final de la Copa del Rey ante el Athletic, los precios para ver un partido en Son Moix o la foto de la semana pasada con Rafael Louzán, el presidente de la RFEF, realizada el día del partido ante el Girona.

En cuanto al castellonense, las protestas que ha recibido han sido, en gran parte, por la gestión de los fichajes y el nivel de la plantilla. "No queréis ambiente, lo que queréis es dinero", ha expresado uno de los aficionados.

El dirigente madrileño, además de haber conversado con los allí presentes durante más de diez minutos, se ha mostrado dispuesto a mantener una reunión con ellos esta semana: "Estamos aquí para currar y lo que necesitemos se habla. Yo estoy encantado de hablar con vosotros. Si queréis esta semana, me siento con vosotros y os escucho. Yo estoy abierto, es parte de mi trabajo".

El ambiente en el entorno del Mallorca es de crispación. Los bermellones, tras la derrota en Vallecas, se enfrentan el próximo sábado a un Athletic Club en horas bajas. Un duelo crucial en lo clasificatorio, pero también para calmar las aguas.