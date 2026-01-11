Martin Valjent: "El partido se decide por el penalti"

Martin Valjent lo tiene claro. La derrota del Mallorca ante el Rayo Vallecano viene, en gran parte, condicionada por la jugada del penalti que ha pitado Martínez Munuera del eslovaco sobre Jorge de Frutos. “El partido se decide por el penalti, luego ya es mucho más difícil”, ha declarado el central al finalizar el encuentro.

Los bermellones han encajado el 2-1 justo antes del descanso con el gol de Isi desde la pena máxima. Una acción que, además, el árbitro no le ha aclarado a Valjent, según ha contado el capitán bermellón en el partido ante los franjirrojos: "Es muy complicada de entender. Me paro e intento despejar de cabeza. Cuando lo pitó pensaba que había pasado algo a mi espalda. El árbitro no me lo ha explicado, voy al balón y es una jugada residual. No quiero darle vueltas pero tenemos que mejorar lo que está en nuestras manos”, ha expresado Valjent visiblemente contrariado.

A pesar de manifestar su evidente disgusto por esta acción, el zaguero también ha admitido que el equipo no ha rendido como toca, empezando por la jugada del 1-0 en el minuto cuatro: “No estuvimos bien en el principio. Encajar pronto en este campo es complicado”, ha reconocido.

Finalizando la primera vuelta con 18 puntos, la peor de las últimas cinco en Primera, Valjent califica la necesidad que tiene el Mallorca de sumar puntos de "absoluta". "Necesitamos tranquilidad, mucho trabajo, apoyarnos y ser capaces de tener una racha de resultados positivos”, ha concluido.