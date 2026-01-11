El Mallorca más incapaz sigue en caída libre

Da igual el día y el escenario. Este Real Mallorca no se sostiene y ante el Rayo Vallecano (2-1), con la inestimable colaboración de Martínez Munuera, encajó una nueva derrota con la que cierra la primera vuelta con 18 puntos, a solo uno del descenso. Un regalo de Maffeo en defensa y un penalti inventado sobre De Frutos invalidaron el undécimo tanto de Muriqi en Liga.

La hora de tomar decisiones en el Mallorca se está acercando. Lo que hay en plantilla no basta, la ayuda sigue sin llegar y la dirección del equipo parece no tener la fórmula para solucionar los problemas. Jagoba Arrasate, cuyo crédito es ya casi nulo, improvisó un sistema que no funcionó y que tuvo que cambiar radicalmente en el tramo final al quedarse con uno más, poniendo a casi todos los atacantes en el campo para no acabar rematando ni una sola vez entre los tres palos.

Por suerte, el Valencia no ganó y el Mallorca sigue fuera del descenso. Pero el equipo continúa a la deriva y decepcionando jornada tras jornada. Era un día para dar un paso adelante y se volvieron a dar dos para atrás.

Sorprendió Arrasate con el once. Doble lateral con Lato y Mojica y Virgili acompañando a Muriqi. Una fórmula para intentar frenar el juego por fuera del Rayo Vallecano. Un plan que duró cuatro minutos. El tiempo que tardó Mendy en enviar un balón en largo a la espalda de Maffeo. El catalán, ya mal colocado y rompiendo el fuera de juego, quiso llegar con la cabeza, calculó mal y le dejó el balón al extremo, que vio a De Frutos llegando en velocidad, poniéndole un balón que solo tuvo que empujar.

Los fallos de Maffeo ya empiezan a clamar al cielo. El de Sant Joan Despí acumula errores prácticamente en cada jornada que cuestan puntos. Gol en propia ante el Elche por estar mal orientado, gol en Mestalla por estar mal orientado y hoy en Vallecas por no cerrar bien por dentro. Los laterales siguen siendo una de las principales heridas en este Mallorca.

Con el tanto de los locales, el conjunto bermellón se desdibujó. Habló Arrasate, al que se le agota el crédito, de que el sistema había estado ensayado toda la semana, pero lo que se vio no lo demostró. Jugadores fuera de zona, huecos por doquier y la táctica del pelotazo a Muriqi se sustituía por el pelotazo a Virgili, que fuera de su banda izquierda se le nota muy incómodo.

Con el paso de los minutos se veía a un Rayo Vallecano excesivamente cómodo, sin necesidad de acelerar lo más mínimo el juego, ante un Mallorca en el que la falta de calidad le sigue lastrando en acciones básicas.

Como era de esperar, Virgili, frustrado al ver solo balones por el aire, la empezó a pedir al espacio en banda izquierda. De ahí salió la primera ocasión bermellona, con un centro suyo que remató Samu Costa. El partido se movía sin que ocurriese nada. Y de una recuperación inesperada de Mojica nació el gol de Muriqi en el minuto 30.

El colombiano se la cedió a Lato, que puso un buen centro al punto de penalti y Muriqi, poderoso, se impuso a Mendy para anotar su undécimo gol de la temporada. Una alegría inesperada que estuvo a punto de durar muy poco tras otro fallo de Maffeo que acabó con un remate de Carlos Martín que no entró de milagro.

Pero la sensación de no ir perdiendo duró poco. Hasta que quiso Martínez Munuera, al señalar un penalti inexistente de Valjent sobre De Frutos. En una acción en la que el eslovaco se quiso hacer hueco, golpeó con la mano plana en el hombro del delantero, que con una actuación de Óscar, fingió ser golpeado en la cara. El colegiado no dudó y penalti, con el VAR no invitándole a revisar la acción. Isi marcó el segundo y otra vez el Mallorca perdiendo.

El inicio de la segunda mitad no invitó al optimismo. El Rayo, que solo había marcado cinco goles en casa en toda la temporada, salió en tromba a por el tercero. Arrasate, como primer cambio, quitó a Lato y metió a Mateo Joseph. Fin al experimento del doble lateral a 57 minutos.

Pero la situación seguía exactamente igual, con el Mallorca incapaz de acercarse al área del Rayo Vallecano. Los siguientes en entrar fueron Darder y Pablo Torre por Antonio Sánchez y Mascarell.

Quedaban veinte minutos por delante. Pero no fue hasta el 79 cuando al Mallorca se le abrió una ventana para al menos intentar conseguir un empate. Un duro pisotón de Valentín sobre el ex del Barcelona lo castigó con roja Martínez Munuera tras ser requerido por el VAR. Arrasate agotó los cambios sacando a Llabrés y Abdón por Maffeo y Samu. Un once ahora muy ofensivo a la desesperada.

Pero ni contra diez el Mallorca fue capaz de meter un centro decente al área. Nueva derrota y fin a la primera vuelta con solo 18 puntos. Los síntomas siguen siendo muy preocupantes, pero las soluciones siguen sin llegar.