Jagoba Arrasate: "Si al árbitro le toca pitar el partido de la Supercopa, no señala penalti"

Jagoba Arrasate no se ha cortado a la hora de opinar sobre el penalti que le ha dado la victoria al Rayo Vallecano ante el Mallorca. “Qué quieres que te diga. Martin me decía que desde los 10 años hace lo mismo, para y se impulsa. Le toca un poquito, pero como hay contacto el VAR no entra. Lo que digo es que hoy a las ocho de la tarde no se pita ese penalti y eso lo sabemos todos, él y todo el mundo. No sé por qué hay dos criterios", ha afirmado el Berriatua visiblemente enfadado, haciendo referencia a la final de la Supercopa de España que se disputa esta noche entre Barcelona y Real Madrid.

La acción que ha provocado estas declaraciones ha sido una jugada en el minuto 40 en la que Martínez Munuera ha pitado la pena máxima tras un forcejeo entre Valjent y De Frutos, en el que el jugador franjirrojo se ha quejado de un impacto en la cara. En las imágenes. sin embargo, se puede observar que el contacto no se produce ahí. Esto ha provocado las quejas del técnico y también del propio Valjent, entre otros.

"Hoy las jugadas grises no se van a pitar, solo las blancas o negras. Esta no es ni gris. Estas situaciones desnivelan la balanza sin desmerecer al Rayo. Todos sabemos que hoy a las ocho no se va a pitar ese penalti. Lo sabemos aquí, en Arabia y en todos los sitios", ha agregado.

Más allá de la acción del penalti, el técnico ha reconocido que el gol encajado tan tempranero ha trastocado claramente su propuesta, con ese doble lateral con Mojica y Lato por la izquierda: "Ha sido una derrota dura. Teníamos un plan y a los cinco minutos todo ha cambiado al encajar un gol. Defendimos mal la jugada, encajamos, y después nos costó meternos en el partido. Lo conseguimos pero el 2-1 nos duele mucho”.

En la segunda mitad, la producción ofensiva de los bermellones ha sido escasa. Incluso con uno más en los últimos diez minutos, apenas se han generado ocasiones. El cuadro balear no ha sido capaz de meter el balón en el área ni con los tres delanteros sobre el césped (Muriqi, Abdón y Mateo Joseph). "No hemos tomado buenas decisiones cuando se han quedado con diez y ha sido así. Nos ha faltado paciencia y mejor criterio para atacar mejor por fuera y tener situaciones de centro. Hemos estado muy precipitados y hemos fallado pases sencillos. El volumen no ha sido suficiente para hacer gol", ha admitido Jagoba.

Con esta derrota, el Mallorca finaliza con 18 puntos la primera vuelta, la peor en las últimas cinco temporadas. "La primera vuelta es mala, tenemos que sumar mucho más. Tenemos que mejorar porque 18 puntos es un balance muy pobre y yo soy el que tiene que enderezar esto. Lo podemos hacer porque este equipo lo ha hecho", ha manifestado el vasco.

"Son mazazos que a nivel anímico afectan. Luego hemos querido pero no hemos podido y tenemos que reconducir esto. Tenemos que crecer desde la solidez. Muriqi lleva once goles y no los rentabilizamos. Tenemos que ser más solidos, más competitivos y estar más concentrados", ha añadido.

A pesar de la situación que atraviesan los bermellones, Jagoba muestra confianza en sí mismo: "Me siento con fuerzas para seguir. Hay que trabajar, seguir insistiendo y tratar de mejorar".