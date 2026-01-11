Un estilo perdedor en Vallecas, por Toni Ruiz

Viendo el once inicial del Mallorca —con el centro del campo más defensivo posible, Antonio Sánchez y Lato ejerciendo de doble lateral, y toda la artillería creativa (Darder, Morlanes, Asano, Pablo Torre y Llabrés) en el banquillo— la única conclusión lógica era que el técnico apostaba por aguantar el 0-0 todo lo que pudiera. Quizá porque el equipo es, estadísticamente, el que peor entra en los partidos de toda la categoría. O quizá porque, cuando te asomas al abismo del descenso como ahora el Mallorca, empiezas a pensar que sumar, aunque sea de uno en uno, ya es un mal menor.

El problema es que cualquier plan se desmorona cuando encajas en el minuto 4, en la primera llegada del rival, con una defensa desconectada y un Maffeo completamente superado por la velocidad de Álvaro García.

Con semejantes premisas, resulta complicado puntuar. Lo más lógico era acabar perdiendo, aunque la paradoja es que la derrota llega por un penalti más que discutible, que el VAR ni siquiera consideró revisar y dejó íntegramente a criterio de Munuera. Hubo, sí, intentos de reaccionar, pero los cambios no mejoraron nada; incluso empeoraron el panorama, con mención especial para el decepcionante Pablo Torre. El marcador, inevitablemente, no se movió.

La primera vuelta termina con la sombra del descenso proyectándose sobre Son Moix, aunque la lista de candidatos al infierno es larga. Falta por ver si un cambio de actitud —o de cromos, en forma de fichajes— puede alterar el rumbo y evitar un desenlace dramático. Pero, a día de hoy, las sensaciones no invitan al optimismo.