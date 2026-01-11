Encefalograma plano en el Mallorca, por Gabriel Forteza

Con el resultado de 1-1 en el marcador, al Mallorca le señalaron un penalti en contra. Por más que veo la jugada repetida, no encuentro el penalti por ningún lado. Y dicho esto, quedaba por delante toda la segunda parte y un último cuarto de hora en el que el rival estaba con un jugador menos.

¿Qué quiero decir con esto? Que la excusa de un penalti inexistente está muy bien, pero que, a la vez, el Mallorca es un equipo inofensivo e incapaz de hacer más daño que el que puede aportar Muriqi con sus goles. El gol del kosovar y un buen remate de cabeza de Samu Costa que paró el portero rival, es lo único destacable del equipo bermellón en ataque.

Y todo ello sin contar el encefalograma plano de la defensa, lo blanditos que están Maffeo y Kumbulla en el primer gol del Rayo, la nulidad creativa en el centro del campo, la poca aportación desde las bandas y, por supuesto, la fantasmagórica aportación de los jugadores que salieron desde el banquillo; ninguno hizo nada, y así no es que sea muy difícil, es que es imposible. El discurso está agotado y las prestaciones, ni te cuento. Hace un año la primera vuelta acabó con 30 puntos, y esta vez lo hace con 18.

¿El mercado de invierno? Está, pero no se le espera por Son Moix, o eso parece.