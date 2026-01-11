Aficionados del Mallorca protestan contra Alfonso Díaz y Pablo Ortells en Vallecas

La derrota del Mallorca ante el Rayo Vallecano ha destapado la caja de los truenos (2-1). Algunos de los más de cien aficionados bermellones que se han desplazado al Estadio de Vallecas para presenciar el partido en directo han mostrado su gran enfado al CEO de Negocios, Alfonso Díaz, y al director deportivo, Pablo Ortells, justo cuando abandonaban el recinto.

"Directiva, dimisión", han gritado insistentemente los hinchas, ante la mirada de resignación de los responsables de la entidad mientras se dirigían al autocar del Mallorca. Los focos ya no solo apuntan al bajo rendimiento de los jugadores y al técnico Jagoba Arrasate, que ha perdido mucho crédito en las últimas semanas, sino también a la planta noble. De hecho, en la grada del vetusto estadio madrileño también se han oído algunos cánticos en su contra, aunque no ha sido masivo.

Es evidente que aunque los bermellones cierran la primera vuelta fuera de los puestos de descenso, ahora a un punto, la crispación del mallorquinismo ha ido en aumento, sobre todo después de las derrotas en Son Moix frente al Girona (1-2) y Rayo (2-1).