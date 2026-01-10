Arrasate: "Necesitamos once guerreros en Vallecas"

Jagoba Arrasate espera que sus futbolistas hayan aprendido la lección tras el varapalo de la derrota ante el Girona y que este domingo salgan ante el Rayo Vallecano conscientes de lo que se encontrarán y de lo importante de la victoria. “A nivel emocional fue una derrota muy dura, pero hemos tenido toda la semana para trabajar, para darle la vuelta y para saber que mañana tenemos otra oportunidad y hay que aprovecharla. Queremos acabar la primera vuelta con más puntos de los que tenemos. Sabemos que vamos a Vallecas, ante un equipo que corre, que aprieta y que te exige. Necesitamos once guerreros”, ha afirmado el técnico del Mallorca en sala de prensa.

“Pido que tengamos más determinación, por momentos estuvimos a merced del Girona. Quiero un equipo más valiente, incómodo, que esté más cerca del resultado”, ha añadido.

Para este partido, Arrasate no podrá contar ni con el central Antonio Raíllo ni con el mediocentro Manu Morlanes, ambos lesionados, por lo que Marash Kumbulla y David López pueden tener una oportunidad en el once: “Nos falta el capitán, están esperando esa oportunidad y es verdad que cuando pierdes al capitán pierdes algo más, pero es verdad que tanto David como Marash están preparados”, ha señalado.

Respecto a la manera de afrontar el choque ante el Rayo Vallecano, Arrasate confía en que su equipo esté en la “frecuencia” que demandará el partido. “Es el equipo que más corre de la liga, con los laterales más altos, sabemos el partido que es y no podemos ir allí y verlas venir, ya hemos hablado de eso. Tenemos que afrontarlo como toca para tener opciones porque si no allí es muy difícil”, ha indicado.

El Rayo Vallecano acumula ocho partidos sin ganar, algo que el técnico del Mallorca cree que ha sido en gran parte por la falta de eficacia: “No es que me sorprenda, pero le ha faltado eficacia en casa. Ninguno de los dos primeros clasificados ha ganado allí. Es raro que haya hecho cinco goles solo y encaje otros tantos. En liga generan, es verdad que es un equipo que te lleva al máximo en lo emocional y ojalá ellos sigan sin tener esa eficacia en casa”, ha destacado.

Sobre el mercado de fichajes, ha insistido en su mensaje: “Con los que estamos podemos hacer las cosas mejor y mi foco está ahí, si podemos mejorar la plantilla mucho mejor, pero no pienso en cuántos jugadores pueden venir. Muchas veces pensamos solo en llegadas, pero siempre puede salir algún jugador al final del mercado, aunque no espero que sea el caso”, ha concluido.