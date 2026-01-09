Horario y dónde ver el Rayo Vallecano – Real Mallorca

Tras la enorme decepción sufrida ante el Girona, tanto por el resultado como por la pobre imagen ofrecida, el Real Mallorca necesita reaccionar y cerrar la primera mitad del campeonato con una victoria que sirva para calmar los ánimos. Para ello, deberá imponerse al Rayo Vallecano en Vallecas, en un duelo directo por evitar los puestos de descenso.

La semana no ha sido nada sencilla en Son Bibiloni. La forma de perder frente al Girona, completamente superados por el rival, y el bajo nivel mostrado por gran parte del equipo han situado en el punto de mira tanto a la plantilla como al entrenador Jagoba Arrasate.

A la espera de refuerzos que aumenten el nivel competitivo de la plantilla, el técnico de Berriatua tendrá que afrontar además dos bajas de peso. Antonio Raíllo y Manu Morlanes estarán fuera varias semanas, lo que complica aún más el escenario para el entrenador, que deberá apostar por Kumbulla, un futbolista que todavía no ha logrado consolidarse desde su llegada a la isla.

Por su parte, el Rayo Vallecano afronta este encuentro como el segundo consecutivo en casa tras el empate (1-1) de la pasada jornada frente al Getafe. El equipo dirigido por Íñigo Pérez parece estar acusando el desgaste de competir en Europa esta temporada, ya que en LaLiga encadena ocho partidos sin conocer la victoria.

El encuentro, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga, se disputará este domingo 11 a partir de las 14:00 horas y podrá verse en directo por televisión a través de Movistar.