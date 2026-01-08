La Unió de Penyes pide que la Sala de Trofeos de Son Moix lleve el nombre de Miquel Contestí

La Unió de Penyes Mallorquinistes quiere que la Sala de Trofeos de Son Moix pase a llamarse "Sala de Trofeos Miquel Contestí". Una propuesta que se junta con la del Moviment Mallorquinista, que ha solicitado que la Tribuna Oeste lleve el nombre del expresidente del club a partir de la temporada que viene.

En lo que respecta a la iniciativa de Unió de Penyes, la asociación se ha referido a Contestí como "uno de los presidentes más importantes y trascendentales en la historia del RCD Mallorca" , que dirigió al club "en momentos de extrema dificultad institucional y económica" y menciona también que su llegada salvó a la entidad "de una desaparición casi segura". Además, consideran que su proposición es "justa, merecida y profundamente ligada a los valores del club".

De esta manera, se busca que la Sala de Trofeos del estadio lleve el nombre del expresidente, que falleció el pasado viernes a los 92 años. En sus 14 años como maximo dirigente (1978-1992), el Mallorca ascendió tres veces a Primera División y alcanzó su primera final de Copa del Rey, en el 1991 ante el Atlético de Madrid.

El comunicado con el que Unió de Penyes ha solicitado al club el cambio de nombre de la Sala de Trofeos dice lo siguiente:

Estimado/a Sr./Sra. CEO del RCD Mallorca:

Desde la Unió de Penyes del RCD Mallorca, entidad que representa el sentir y la voz de miles de aficionados mallorquinistas, nos dirigimos a usted con el máximo respeto y consideración para trasladarle una propuesta que entendemos justa, merecida y profundamente ligada a la historia y los valores de nuestro club.

Mediante la presente, queremos solicitar formalmente que la Sala de Trofeos del Estadi Mallorca Son Moix lleve el nombre de “Sala de Trofeos Miquel Contestí”, en homenaje a quien fue uno de los presidentes más importantes y trascendentales en la historia del RCD Mallorca.

Miquel Contestí no solo presidió el club durante uno de los periodos más largos de su historia, sino que lo hizo en momentos de extrema dificultad institucional y económica. Su llegada a la presidencia supuso salvar al RCD Mallorca de una desaparición casi segura, sentando las bases de estabilidad que permitieron el crecimiento deportivo posterior. Bajo su mandato, el club vivió ascensos a Primera División, consolidó su estructura y alcanzó hitos históricos como la primera final de Copa del Rey, logros que hoy forman parte inseparable del patrimonio deportivo del mallorquinismo.

Más allá de los resultados, Miquel Contestí encarnó valores que identifican al RCD Mallorca: compromiso, humildad, responsabilidad, mallorquinidad y amor incondicional al club. Su legado no se mide únicamente en títulos o categorías, sino en haber garantizado la continuidad y la dignidad de nuestra entidad en los momentos más oscuros.

Consideramos que la Sala de Trofeos, espacio que simboliza la memoria, la historia y los logros del club, es el lugar más adecuado para perpetuar su nombre y su legado. Este gesto supondría un reconocimiento sincero y permanente a una figura fundamental, y sería recibido con enorme gratitud por la afición, las peñas y todos aquellos que aman al RCD Mallorca.

Confiamos en que esta propuesta sea valorada favorablemente por la dirección del club y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o para colaborar en los actos que pudieran organizarse con motivo de dicho nombramiento.

Agradeciendo de antemano su atención y sensibilidad hacia la historia del RCD Mallorca, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Unió de Penyes del RCD Mallorca

En representación del mallorquinismo