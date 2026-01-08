El Moviment Mallorquinista solicita que la Tribuna Oeste pase a llamarse Tribuna "Miquel Contestí"

El Moviment Mallorquinista quiere la figura de Miquel Contestí perdure para siempre. La asociación ha solicitado formalmente al Mallorca que la Tribuna Oeste de Son Moix pase a denominarse Tribuna Miquel Contestí a partir de la próxima temporada.

El expresidente del club falleció el pasado viernes a los 92 años. Es uno de los directivos más históricos e influyentes en la historia del Mallorca, si no el que más, y bajo su mandato los bermellones ascendieron tres veces a Primera División, alcanzando además su primera final de la Copa del Rey, en el 1991 ante el Atletico de Madrid. Contestí dirigió la entidad entre 1978 y 1992 y, con su liderazgo, consiguió hacer resurgir un club que atravesaba una situación económica y deportiva extremadamente delicada y con una deuda acumulada que amenazaba su existencia.