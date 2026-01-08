Fútbol | RCD Mallorca
El Moviment Mallorquinista solicita que la Tribuna Oeste pase a llamarse Tribuna "Miquel Contestí"
El expresidente del club, fallecido el pasado viernes, recibió un homenaje en los minutos previos al partido frente al Girona
Ahora, la asociación busca perpetuar su nombre, ligándolo a una de los sectores del estadio
El Moviment Mallorquinista quiere la figura de Miquel Contestí perdure para siempre. La asociación ha solicitado formalmente al Mallorca que la Tribuna Oeste de Son Moix pase a denominarse Tribuna Miquel Contestí a partir de la próxima temporada.
El expresidente del club falleció el pasado viernes a los 92 años. Es uno de los directivos más históricos e influyentes en la historia del Mallorca, si no el que más, y bajo su mandato los bermellones ascendieron tres veces a Primera División, alcanzando además su primera final de la Copa del Rey, en el 1991 ante el Atletico de Madrid. Contestí dirigió la entidad entre 1978 y 1992 y, con su liderazgo, consiguió hacer resurgir un club que atravesaba una situación económica y deportiva extremadamente delicada y con una deuda acumulada que amenazaba su existencia.
El pasado domingo, el club le rindió un sentido homenaje durante los minutos previos al partido contra el Girona. El CEO de Negocio, Alfonso Díaz, se reunió en el palco de Son Moix con el exjugador Joan Forteza, con miembros de la Unió de Penyes y de los Alfonsinos, donde recordaron su figura y honraron con flores su memoria. Además, antes del pitido inicial se guardó un emotivo minuto de silencio.
