Alarma en el Mallorca por Raíllo y Morlanes

Al Mallorca le ha mirado un tuerto. Antonio Raíllo se ha lesionado en la clavícula este miércoles durante el entrenamiento y su presencia este domingo en el importante duelo ante el Rayo en Vallecas está descartada, según adelanta Onda Cero. De hecho, esta información apunta a que la ausencia del capitán de los bermellones podría alcanzar las tres semanas, por lo que tampoco podría medirse al Athletic Club, el sábado 17 de enero, ni al Atlético de Madrid, fijado para el domingo 25 de enero.

Está por ver el tiempo que estará de baja, pero todo dependerá de la evolución de la lesión al ser víctima de un fuerte golpe, que le ha obligado a abandonar el césped de Son Bibiloni con un brazo en cabestrillo. Después, además, se ha desplazado hasta la Clínica Juaneda para someterse a más pruebas. En cualquier caso es un contratiempo muy importante para los esquemas de Jagoba Arrasate ya que el cordobés es indiscutible.

Raíllo era el único jugador del Mallorca junto a Valjent que había disputado todos los minutos de la competición, 1.620, en los dieciocho encuentros disputados hasta el momento. Sin ir más lejos, en las últimas jornadas ha actuado con una máscara protectora para protegerse el pómulo, por el que fue intervenido al sufrir una fractura durante el duelo en Oviedo de principios de diciembre. Todo apunta a que Kumbulla será su sustituto y formará pareja con el propio Valjent en el duelo frente a los vallecanos, aunque también podría actuar en esa demarcación David López.

Morlanes

Por su parte, Manu Morlanes también causará baja en las tres próximas semanas al padecer una rotura en el aductor. El centrocampista, que ya finalizó 2025 con algunas molestias en esa zona, fue titular ante el Girona, pero acabó siendo sustituido en el descanso por Omar Mascarell. Otra baja muy sensible para Arrasate, que deberá apostar por otro centro del campo en Vallecas respecto al que perdió frente a los catalanes (1-2).