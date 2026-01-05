Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate

El crédito del Real Mallorca de Jagoba Arrasate empieza a quedarse a cero en algunos sectores de la grada de Son Moix. No es algo generalizado, ni mucho menos, pero la paciencia con este proyecto roza mínimos históricos, como se pudo comprobar ayer durante gran parte del partido ante el Girona.

Silbidos, abucheos y un flujo constante de aficionados hacia la salida en el momento en que Vanat marcó el segundo gol de los suyos. No fue algo esporádico de ayer. Para encontrar la herida hay que revisar un 2025 que ha hecho mella en el mallorquinismo por lo decepcionante, tanto en el verde como en los despachos.

La imagen de este Mallorca 2025/26 no está siendo buena en líneas generales desde el inicio de Liga. Cuenta con chispazos de inspiración como ante el Sevilla o el Elche, pero lo cierto es que el equipo no juega un buen fútbol, no muestra una dirección clara y, ante equipos que no le dejan participar de la pelota, como ayer fue el caso del Girona, las carencias técnicas de la plantilla salen a relucir.

Tras el primer gol de los de Míchel, el run-run empezó a sonar por la grada en cada acción errada o en una mala toma de decisión, algo más o menos habitual. Pero tras el segundo gol, los silbidos fueron la nota predominante. Asano, al ser sustituido, se llevó la palma, pero no se libraron prácticamente el resto de sus compañeros, a excepción de Virgili, quizá el que más lo intentó.

Falta de decisión con el balón, falta de velocidad a la hora de iniciar jugadas... Los defectos de este Mallorca, los mismos que en todo 2025, ya no escapan a ojos de sus seguidores, que no dudaron en mostrar su enfado, tanto contra los jugadores como contra Jagoba Arrasate. La afición bermellona empieza a hartarse y eso no suele traer buenas noticias.