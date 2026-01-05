El Mallorca instala quioscos digitales para pedir comida dentro de Son Moix. El club bermellón estrenó estas pantallas contra el Elche y repitieron ante el Girona con el objetivo de agilizar las comandas y modernizarse como ya hacen varias cadenas de comida rápida.

El servicio puede utilizarse en cuatro idiomas diferentes: español, catalán, inglés y alemán. El primer paso para realizar el pedido es escoger el momento que se desea recoger: "ahora" o programarlo para el descanso. Dentro del estadio se ofertan tres tipos de servicios: refresco, comida y combo.

Tras escoger el pedido deseado se debe pagar la comanda, recoger el tiquet y dirigirse al punto de recogida indicado.

Es una prueba beta que solo está disponible, por el momento, en Fondo Norte, pero que es una muestra más de la entidad para modernizar Son Moix y mejorar la experiencia del espectador, ahorrándose colas y aumentando la eficiencia del servicio.

¿Qué comida se puede comprar en Son Moix?

La oferta gastronómica que el Mallorca ofrece a sus aficionados en Son Moix es escasa, salvo en las zonas VIP. Se pueden comprar palomitas, cacahuetes, patatillas y bocadillos. La opción más competitiva es un combo con un bocadillo, que puede ser de jamón serrano, sobrasada o tortilla, junto a una bebida. La opción más económica durante los encuentros para refrescarse es comprar una botella de agua, que cuesta tres euros.