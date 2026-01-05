Dani Rodríguez, a punto de firmar por el Getafe

Dani Rodríguez está a punto de firmar por el Getafe hasta final de temporada. El atacante gallego, que rescindió con el Mallorca el pasado mes de diciembre, vestirá de azulón si LaLiga aprueba este miércoles el límite salarial del club madrileño, tal y como informó el programa Radioestadio de Onda Cero y ha podido confirmar este diario.

La propuesta del equipo que dirige José Bordalás, con el que habló hace semanas, es la que más le ha seducido al jugador de 37 años, que ha salido por la puerta de atrás de Son Moix. El Levante y el Rayo Vallecano, de la máxima categoría; el Deportivo y otros clubes en Segunda, y hasta varias entidades de la Superliga griega, también se habían interesado por el de Betanzos, que renunció a gran parte del sueldo que debía percibir hasta junio de 2026 para quedarse libre.

Dani Rodríguez, después de siete temporadas y media como bermellón, en las que ha sido uno de los grandes protagonistas de sus éxitos, con dos ascensos a Primera y siendo el autor del gol en la final de la Copa del Rey de 2024, no podrá jugar en ningún caso contra el Mallorca porque en el acuerdo de rescisión sellaron la cláusula del miedo. De esta forma volverá a tener la oportunidad de volver a jugar a fútbol en la elite después del castigo de Jagoba Arrasate por hacer públicos dos comunicados cargando contra él al no jugar en el Bernabéu en un partido frente al Real Madrid.