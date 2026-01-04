Fútbol
El Mallorca rinde un emotivo homenaje al expresidente Miquel Contestí
El CEO del club, Alfonso Díaz, el exjugador Joan Forteza, miembros de la Unió de Penyes y de los Alfonsinos han reconocido la figura del icónico dirigente con un acto en el palco antes del partido contra el Girona
Los jugadores han guardado también un minuto de silencio antes del pitido inicial
Aina Segura Quetglas
El RCD Mallorca ha rendido esta tarde un sentido homenaje al expresidente del club Miquel Contestí durante los minutos previos al partido contra el Girona. El CEO de la entidad bermellona, Alfonso Díaz, se ha reunido en el palco con el exjugador Joan Forteza, con miembros de la Unió de Penyes y de los Alfonsinos donde han recordado su figura y han honrado con flores su memoria. Además, antes del pitido inicial se ha guardado un emotivo minuto de silencio.
El Mallorca había anunciado el pasado viernes en su página web una serie de actividades en la previa del partido en motivo de la semana de reyes, que incluía la visita de los pajes reales, Fan Zone, promociones especiales y actividades para toda la familia. Sin embargo, todos los prolegómenos previstos quedaron suspendidos al día siguiente tras la pérdida irreparable del icónico expresidente.
Miquel Contestí, quien falleció el pasado viernes a la edad de 92 años, fue uno de los directivos más históricos e influyentes del Mallorca, bajo cuyo mandato el club ascendió tres veces a Primera División. Contestí dirigió la entidad entre 1978 y 1992 y, con su liderazgo, consiguió hacer resurgir un club que atravesaba una situación económica y deportiva extremadamente delicada y con una deuda acumulada que amenazaba su existencia.
