Maduro fue detenido con el chándal de Nike que usa el Mallorca

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación de extracción en suelo venezolano para capturar a Nicolás Maduro, mandatario venezolano, y a su pareja Cilia Flores, a quienes acusan, entre otros delitos, de vínculos con el narcotráfico que han afectado al país norteamericano. Su detención ha sido viral y está relacionada con Mallorca y el Real Mallorca.

Durante las horas posteriores a la toma, las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos tanto del ataque como del proceso de retención de Maduro, entre las que destacó una captura en donde se ve al dirigente político con un chándal gris de la marca Nike mientras iba esposado y con los ojos vendados.

Nicolás Maduro vestía el mismo chándal que usa el Mallorca / X (Twitter)

La imagen que compartió Donald Trump en sus redes sociales generó revuelo en Internet, provocando no solo muchas reacciones sino que el chándal se haya agotado en la página web de la tienda de ropa de la marca deportiva. La pieza tiene un coste unos 140 dólares.

Los internautas no solo no tardaron muy poco tiempo en identificar qué conjunto de Nike era, sino que también fueron rapídisimo en agotar un look que ha quedado inmortalizado y que ya se ha convertido en una de las imágenes del siglo XXI.

Es el chándal que lleva el Mallorca

Para quienes aún deseen hacerse con esta ya histórico chándal, aún tienen su oportunidad si buscan la ropa deportiva que este año luce el Mallorca, que está equipado por Nike: entre sus diferentes looks se encuentra el chándal que portaba Nicolás Maduro, que es el que llevan los futbolistas cuando se dirigen del hotel de concentración al estadio en sus partidos y también en sus viajes.

Este es el chándal del Mallorca, que es igual al que portada Maduro: Entrar en la tienda del RCD Mallorca

En este momento, tanto Maduro como Flores permanecen en Estados Unidos a la espera de ser juzgados este lunes por los tribunales del país, mientras en Venezuela ha asumido las riendas Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta, en un contexto donde todavía impera la incertidumbre tanto para la nación caribeña como para la región y el mundo.